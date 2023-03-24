В пятницу, 24 марта, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что экс-чиновника МО, который хотел 7 миллионов гривен за предоставление незаконных услуг, ВАКС (Высший антикоррупционный суд) приговорил к 4,5 годам лишения свободы. В Центре противодействия коррупции уточнили, что речь идет именно о Дмитрии Комахе.
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Что должен был сделать Комаха
Следствие настаивало на том, что весной 2021 года заместитель начальника одного из управлений оборонного ведомства Комаха пообещал определенной коммерческой компании передать 16,8 миллиона гривен директору департамента внутреннего аудита МО Андрею Бойко.
Средства назначались за положительное аудиторское заключение по поставленному компанией оборудованию. Свои "посреднические услуги" чиновник оценил в 7 миллионов гривен,
– написали в ЦПК.
Собственно, этот "купленный аудит" позволил бы компании получить полную оплату контракта в более чем 400 миллионов гривен для обустройства спецобъекта "Фортеця" и претендовать на будущие договоры с Министерством.
Кроме того, заметим, что приговор суда может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения. Это происходит путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату.
"Отец-миллионер" заместителя главы таможни
- Вспомним к этой теме, что не так давно 24 Канал опубликовал расследование, в котором говорится о вероятном состоянии в Объединенных Арабских Эмиратах заместителя председателя Государственной таможенной службы Руслана Черкасского.
- Отметим, что с начала февраля чиновник находится якобы на больничном, поэтому Кабмин не может его уволить.
- Вместе с тем НАПК обнародовало сообщение, в котором говорится, что Черкасский владеет необоснованными активами на сумму более 150 тысяч долларов. Сам чиновник объяснял это как "подарок от отца-пенсионера".