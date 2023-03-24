В пятницу, 24 марта, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что экс-чиновника МО, который хотел 7 миллионов гривен за предоставление незаконных услуг, ВАКС (Высший антикоррупционный суд) приговорил к 4,5 годам лишения свободы. В Центре противодействия коррупции уточнили, что речь идет именно о Дмитрии Комахе.

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Что должен был сделать Комаха

Следствие настаивало на том, что весной 2021 года заместитель начальника одного из управлений оборонного ведомства Комаха пообещал определенной коммерческой компании передать 16,8 миллиона гривен директору департамента внутреннего аудита МО Андрею Бойко.

Средства назначались за положительное аудиторское заключение по поставленному компанией оборудованию. Свои "посреднические услуги" чиновник оценил в 7 миллионов гривен,

– написали в ЦПК.

Собственно, этот "купленный аудит" позволил бы компании получить полную оплату контракта в более чем 400 миллионов гривен для обустройства спецобъекта "Фортеця" и претендовать на будущие договоры с Министерством.

Обратите внимание! Досудебное расследование осуществляли детективы НАБУ (Национального антикоррупционного бюро) при процессуальном руководстве прокуроров САП. Само решение приняли следующие судьи ВАКС: Сергей Мойсак;

Тимур Хамзин;

Ольга Саландяк.

Кроме того, заметим, что приговор суда может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения. Это происходит путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату.

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