В Анкарі терорист підірвав себе перед будівлею МВС: момент потрапив на відео

В Анкарі зранку 1 жовтня пролунав потужний вибух, який чули у різних куточках міста. Згодом стало відомо, що причина вибуху – спроба теракту. Інцидент стався поблизу будівлі Міністерства внутрішніх справ Туреччини.

На місце інциденту приїхала президентська охорона та поліція. Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая заявив що теракт влаштували двоє чоловіків – один із них підірвав себе.

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Очільник відомства уточнив, що терористи під'їхали на комерційному автомобілі до будівлі Головного управління безпеки МВС.

В Анкарі біля будівлі МВС теракт: відео

Двоє терористів загинули

"Близько 09:30 2 терористи, які під'їхали на легковому автомобілі до в'їзду в МВС, здійснили теракт. Один з терористів підірвав себе, а іншого терориста було знешкоджено", – повідомив Алі Єрлікая.

В Анкарі двоє чоловіків намагались влаштувати теракт / Фото турецькі ЗМІ

Після того, як прогримів вибух, очевидці також повідомляли про звуки пострілів. Очевидно, це стріляли правоохоронці по другому терористу, якого зрештою і знешкодили.

Зазначають, що двоє поліцейських отримали легкі поранення, їх госпіталізували.

Момент вибуху

Момент підриву терориста-смертника біля будівлі МВС в Анкарі потрапив на відео.

Що відбувалося біля МВС

Після вибуху та пострілів, які пролунали біля будівлі МВС, поліція вжила посилених заходів безпеки в цьому районі. Триває обстеження автівки терористів.

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Жертовна акція була здійснена проти МВС Туреччини командою нашої "Безсмертної бригади",

— повідомили в РПК агентству новин ANF, яке є близьким до курдського руху.

Відомо, що РПК неодноразово здійснювала теракти на території Туреччини.

Президент Туреччини Ердоган, коментуючи теракт, зазначив, що "лиходіям, які загрожують миру та безпеці громадян, не вдалося досягти своїх цілей і вони їх ніколи не досягнуть".

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