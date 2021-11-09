Антивакцинатор заявив, що визначає всіх вакцинованих за допомогою Bluetooth

По всьому світі противники вакцинації проти коронавірусу активно розповсюджують теорії змов. Мовляв, COVID-19 не існує, а через щеплення можна чіпувати людину та редагувати її гени. Українські антивакцинатори поширюють свою версію – "кожна вакцинована людина має код і його можна знайти за допомогою Bluetooth".

Про такі "особливості" вакцинації розповів в ефірі одного із телеканалів один із противників щеплень.

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Вакцинація і пошук через Bluetooth

За словами чоловіка, після того, як людина зробила щеплення від коронавірусу, у неї з'являється номер. Згодом він нібито "світиться" у пошуку увімкненого Bluetooth.

"Київський конспіролог" додав: коли людей багато, то й кодів дуже багато, але у безлюдному місці номери зникають.

Це вже перевіряли тисячу разів. Кожна людина може перевірити на своєму смартфоні, увімкнувши Bluetooth. Тільки вакцинована людина з'являється в полі дії телефону,

– заявив антивакцинатор.

Цікаво, що така схема "працює" не завжди. Чоловік вважає, що не кожен телефон підходить для пошуку щеплених. Слід використовувати смартфони старої моделі. Які саме, він не уточнив.

Антивакцинатор заявив, що вакцинованих визначає Bluetooth: дивіться відео

Чому ця інформація фейкова

Ініціатива VoxUkraine ще раніше спростувала інформацію про те, що за допомогою технології Bluetooth видно, що у вакцинованих з'являється MAC-адреса.

Іноземні фактчекери запевняють, що вакцинованим від COVID-19 не вводять чіпи та не присвоюють MAC-адресу. Усі ті, які знаходить телефон, це адреси електронних пристроїв, що перебувають поряд з ним: комп'ютерів, інших мобільних телефонів, різних аксесуарів. А вакциновані не мають у своєму організмі жодних електронних пристроїв.

MAC-адреса – унікальний ідентифікатор кожного пристрою, що має доступ до мережі. Адреса складається з 6 пар цифр та букв, у яких зашифрована інформація про виробника пристрою та модель мережевого пристрою.