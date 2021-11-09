Антивакцинатор заявил, что определяет всех вакцинированных с помощью Bluetooth

Во всем мире противники вакцинации против коронавируса активно распространяют теории заговоров. Мол, COVID-19 не существует, а с помощью прививки можно чипировать человека и редактировать его гены. Украинские антивакцинаторы распространяют свою версию – "у каждого вакцинированного человека есть код и его можно найти с помощью Bluetooth".

О таких "особенностях" вакцинации рассказал в эфире одного из телеканалов один из противников прививок.

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Вакцинация и поиск по Bluetooth

По словам мужчины, после того как человек сделал прививку от коронавируса, у него появляется номер. Потом он вроде бы "светится" в поиске включенного Bluetooth.

"Киевский конспиролог" добавил: когда людей много, то и кодов очень много, но в безлюдном месте номера исчезают.

Это уже проверяли тысячу раз. Каждый человек может проверить на своем смартфоне, включив Bluetooth. Только вакцинированный человек появляется в поле действия телефона,

– заявил антивакцинатор.

Любопытно, что такая схема "работает" не всегда. Мужчина считает, что не каждый телефон подходит для поиска привитых. Следует использовать смартфоны старой модели. Какие именно, он не уточнил.

Антивакцинатор заявил, что вакцинированных определяет Bluetooth: смотрите видео

Почему эта информация фейковая

Инициатива VoxUkraine еще раньше опровергла информацию о том, что с помощью технологии Bluetooth видно, что у вакцинированных появляется MAC-адрес.

Иностранные фактчекеры уверяют, что вакцинированным от COVID-19 не вводят чипы и не присваивают MAC-адрес. Все те, которые находит телефон, это адреса электронных устройств, находящихся рядом с ним: компьютеров, других мобильных телефонов, различных аксессуаров. А у вакцинированных нет в организме никаких электронных устройств.

. MAC-адрес – уникальный идентификатор каждого устройства, имеющего доступ к сети. Адрес состоит из 6 пар цифр и букв, в которых зашифрована информация о производителе устройства и модели сетевого устройства.