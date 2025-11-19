У мережі писали про загибель онука Левка Лук'яненка на фронті: чи правда це

У мережі ширилося повідомлення про нібито загибель онука легендарного українського дисидента та Героя України Левка Лук'яненка – Антона Стасіва. На щастя, згодом виявилося, що захисник живий.

Також ширилися й повідомлення про смерть на фронті іншого онука Левка Лук'яненка – Захара Стасіва, що також було неправдою. Чому з'явилася інформація про загибель онуків Левка Лук'яненка, хто спростував ці повідомлення, розбирався 24 Канал.

Звідки з'явилася інформація про загибель онука Лук'яненка на фронті?

Повідомлення про загибель онука Левка Лук'яненка на фронті поширив на своїй фейсбук-сторінці політв'язень та депутат І скликання Верховної Ради України Олесь Шевченко. Він написав, що відійшов у засвіти Антон Стасів.

Дорога пані Надіє (вдова Левка Лук'яненка – 24 Канал), висловлюю Вам і всій родині Левка Лук'яненка глибоке співчуття у зв'язку з трагічною загибеллю на фронті Вашого любого онука Антона. Вічна і світла пам'ять Герою – він за Україну голову поклав!

– написав Шевченко.



У мережі з'явилася інформація про загибель онука Левка Лук'яненка / Скриншот з фейсбук-сторінки Олеся Шевченка

Також про загибель онука українського борця за незалежність повідомляла у себе в фейсбуці журналістка Мирослава Малик.

"Онук символу моральної стійкості й вірності українській ідеї Левка Лук'яненка – на щиті. Дід 25 років провів у радянських тюрмах та таборах – онук пішов у військо, щоб не допустити тієї тюремщини тут. Дід написав Акт проголошення незалежності України – онук Антон поклав за цю незалежність життя", – зазначила вона.

Хто спростував інформацію про загибель Антона Стасіва?

Через деякий час Мирослава Малик опублікувала інший допис, де спростувала попереднє своє повідомлення про загибель онука Левка Лук'яненка.

Я написала пост про загибель онука на фронті, дід якого заслужено є головним із борців за цю незалежність. Мій основний посил полягав у тому, щоб підкреслити: в різних поколінь однієї родини – один ворог. Один вбивця. І ми несемо непоправні втрати. На щастя, це виявилося неправдою,

– зазначила журналістка.

Варто зазначити, що Малик спочатку написала у соцмережі повідомлення про загибель на фронті Захара Стахіва, а згодом ще одне, в якому розповіла, що помилилася з іменем та вказала на Антона Стахіва.



На знімку зображений Захар Стасів – онук Левка Лук'яненка / Фото з фейсбуку Захара Стасіва

У дописі журналістка посилалась на пост якраз-таки Олеся Шевченка.

Медійниця пояснила, що припустилася помилки через відсутність верифікації з кількох незалежних джерел та контакту з родиною. Вона зазначила, що отримала інформацію лише з одного джерела та одразу її поширила, не перевіривши офіційно.

"Мені неймовірно прикро за цю ситуацію передусім перед родиною, зокрема паном Захаром якого я в коментарі до посту "похоронила", оскільки він був єдиним, про кого я знала з усіх онуків Лук'яненка. Мені шкода, що сталося сьогодні таке. Але мені і радісно, що смерть не підтвердилася. Зичу здоров'я і довголіття усім сподвижникам ідеї Лук'яненка – онукам і всім іншим", – написала медійниця.

Що відомо про онуків Левка Лук'яненка?