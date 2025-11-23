"На одного нашого – 12 росіян": військовий розповів, на чому тримається армія РФ
- Російська армія має перевагу в кількості, адже на одного українського бійця припадає приблизно 12 російських, що виснажує українську оборону.
- Більшість російських солдатів мають низький моральний дух, через що багато хто здається в полон.
Російська піхота має низький моральний стан і підготовку – 90% це "одноразові війська", яких кидають вперед без забезпечення. Перевага Росії – у кількості, адже на одного українського бійця приблизно 12 російських.
Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш пояснив 24 Каналу, що навіть знищуючи 8 – 10 з них, двоє все одно проходять через ділянки, де фізично бракує українських військових, що критично виснажує оборону.
Чому у російських солдатів майже немає мотивації воювати?
Більшість російських бійців посилають під дрони або на невідомі точки без забезпечення, пояснення завдань та плану дій. Через це багато російських військових здаються в полон.
Єдина перевага противника в піхотному плані – це кількість. Вона вражає на тлі проблем Сил оборони України із залученням особового складу. В цьому Росія, на жаль, виграє,
– сказав Отченаш.
В російські армії відмова йти вперед карається FPV-атаками або артобстрілом по власних позиціях. Для командування це "не коштує нічого", бо завжди можна прислати нових солдатів. Таким чином на війні у росіян майже немає мотивації воювати – лише прагнення вижити.
Чому кількість солдатів вирішує більше, ніж стратегія?
Найбільша проблема української армії – нестача особового складу та недостатнє забезпечення чинних бригад.
Якби підрозділи були повноцінно забезпечені, противник не мав би навіть половини тих пересувань, які здійснює зараз.
"Противник посилає групу на одну позицію – вона гине, на другу – вона гине, а на третю, де фізично немає наших бійців через нестачу особового складу, – вона проходить", – пояснив Отченаш.
Через це ЗСУ складно ефективно протистояти великій кількості ворожих сил у надскладних умовах.
Ми знищуємо десятки росіян щоденно. Навіть на лінії оборони нашої бригади їхні підрозділи вже змінюються втретє за чотири місяці,
– підсумував офіцер.
Що відомо про втрати ворога на фронті?
- Загальні втрати Росії з початку вторгнення становлять приблизно 1 163 440 військових, 11 361 танк, 23 607 бойових броньованих машин і 34 559 артилерійських систем.
- Українські військові вперше знищили російський гелікоптер Мі-8 у повітрі за допомогою ударного дрона ССО.
- Спецпідрозділ ГУР "Примари" ліквідував російські засоби ППО на Донбасі. В ГУР продемонстрували точні удари дронів українських спецпризначенців.