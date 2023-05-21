Брянський привид заважає, – Ігнат про зниження запалу російських льотчиків до атак на Півночі

Не так давно кілька російських гелікоптерів і винищувачів познайомилися з силою тяжіння у Брянській області. Власне, це могло вплинути на активність авіації ворога на Півночі України.

На це звернув увагу під час телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він, власне, пояснював журналістам важливість F-16 для України. Не оминув він увагою падіння повітряних суден на Брянщині, зауважив 24 Канал.

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Запал російських льотчиків потух

Юрій Ігнат підкреслив, що наразі у Повітряних сил є кілька завдань. Мовиться про оборону, а також посилення ППО. Власне, F-16 дозволили б забезпечити захист всередині держави, а також відігнати від кордонів російські літаки. Речник підкреслив, що ці повітряні судна випускають для атаки керовані авіабомби, і щоразу їх стає все більше.

Щоправда, після відомих подій на північних регіонах нашої держави, дещо запал притух у російських льотчиків, щоб звідти атакувати. Мабуть, брянський привид заважає їм це робити,

– іронічно додав він.

Крім того, з допомогою F-16 можна буде навести лад на морі, наголосив Ігнат. А ще ці багатоцільові винищувачі мають допомогти сухопутним військам деокуповувати території.

Зауважимо, що Юрій Ігнат під час телемарафону також зауважив, скільки F-16 можуть надати Україні. За його словами, мовиться не про кілька літаків.

Поштучно F-16 ніхто не передаватиме

Речник Повітряних сил зазначив, що наразі ніхто не розповідатиме ані про кількість, ані про терміни, ані про види озброєння. Усе це пов'язане з тим, що такого роду дані можуть працювати проти України.

Однак, безумовно, ніхто не буде передавати поштучно ті літаки. Літаки будуть передаватись підрозділами, а це – щонайменше ескадрилья. В нашому варіанті це понад 12 літаків,

– сказав Ігнат.

Також він зазначив, що один американський F-16 може замінити собою відразу чотири радянські винищувачі. Речник додав, що про кількість говоритимемо тоді, коли буде зрозуміло, "коли, де і на якому напрямку виконувати ті чи інші завдання".