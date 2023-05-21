Брянский призрак мешает, – Игнат о снижении энтузиазма российских летчиков к атакам на Севере

Не так давно несколько российских вертолетов и истребителей познакомились с силой притяжения в Брянской области. Собственно, это могло повлиять на активность авиации врага на Севере Украины.

На это обратил внимание во время телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он, собственно, объяснял журналистам важность F-16 для Украины. Не обошел он вниманием и падение воздушных судов на Брянщине, заметил 24 Канал.

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Рвение российских летчиков потухло

Юрий Игнат подчеркнул, что в настоящее время у Воздушных сил есть несколько задач. Речь идет об обороне, а также усилении ПВО. Собственно, F-16 позволили бы обеспечить защиту внутри государства, а также отогнать от границ российские самолеты. Спикер подчеркнул, что эти воздушные суда выпускают для атаки управляемые авиабомбы, и каждый раз их становится все больше.

Правда, после известных событий на северных регионах нашего государства несколько притухло рвение у российских летчиков, чтобы оттуда атаковать. Вероятно, брянский призрак мешает им это делать,

– иронически добавил он.

Кроме того, с помощью F-16 можно будет навести порядок на море, подчеркнул Игнат. А еще эти многоцелевые истребители должны помочь сухопутным войскам деоккупировать территории.

Заметим, что Юрий Игнат во время телемарафона также отметил, сколько F-16 может предоставить Украине. По его словам, говорится не о нескольких самолетах.

Поштучно F-16 никто не будет передавать

Спикер Воздушных сил отметил, что пока никто не будет рассказывать ни о количестве, ни о сроках, ни о видах вооружения. Все это связано с тем, что такие данные могут работать против Украины.

Однако, безусловно, никто не будет передавать поштучно самолеты. Самолеты будут передаваться подразделениями, а это минимум эскадрилья. В нашем варианте это более 12 самолетов,

– сказал Игнат.

Также он отметил, что один американский F-16 может заменить собой сразу четыре советских истребителя. Спикер добавил, что о количестве будем говорить тогда, когда будет понятно, "когда, где и на каком направлении выполнять те или иные задачи".