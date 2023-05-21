На это обратил внимание во время телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он, собственно, объяснял журналистам важность F-16 для Украины. Не обошел он вниманием и падение воздушных судов на Брянщине, заметил 24 Канал.

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Рвение российских летчиков потухло

Юрий Игнат подчеркнул, что в настоящее время у Воздушных сил есть несколько задач. Речь идет об обороне, а также усилении ПВО. Собственно, F-16 позволили бы обеспечить защиту внутри государства, а также отогнать от границ российские самолеты. Спикер подчеркнул, что эти воздушные суда выпускают для атаки управляемые авиабомбы, и каждый раз их становится все больше.

Правда, после известных событий на северных регионах нашего государства несколько притухло рвение у российских летчиков, чтобы оттуда атаковать. Вероятно, брянский призрак мешает им это делать,

– иронически добавил он.

Кроме того, с помощью F-16 можно будет навести порядок на море, подчеркнул Игнат. А еще эти многоцелевые истребители должны помочь сухопутным войскам деоккупировать территории.

Заметим, что Юрий Игнат во время телемарафона также отметил, сколько F-16 может предоставить Украине. По его словам, говорится не о нескольких самолетах.

Поштучно F-16 никто не будет передавать

Спикер Воздушных сил отметил, что пока никто не будет рассказывать ни о количестве, ни о сроках, ни о видах вооружения. Все это связано с тем, что такие данные могут работать против Украины.

Однако, безусловно, никто не будет передавать поштучно самолеты. Самолеты будут передаваться подразделениями, а это минимум эскадрилья. В нашем варианте это более 12 самолетов,

– сказал Игнат.

Также он отметил, что один американский F-16 может заменить собой сразу четыре советских истребителя. Спикер добавил, что о количестве будем говорить тогда, когда будет понятно, "когда, где и на каком направлении выполнять те или иные задачи".