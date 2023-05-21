На це звернув увагу під час телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він, власне, пояснював журналістам важливість F-16 для України. Не оминув він увагою падіння повітряних суден на Брянщині, зауважив 24 Канал.

Читайте також Безпека України – це наша безпека, – Сунак розповів про тренування українських пілотів на F-16

Запал російських льотчиків потух

Юрій Ігнат підкреслив, що наразі у Повітряних сил є кілька завдань. Мовиться про оборону, а також посилення ППО. Власне, F-16 дозволили б забезпечити захист всередині держави, а також відігнати від кордонів російські літаки. Речник підкреслив, що ці повітряні судна випускають для атаки керовані авіабомби, і щоразу їх стає все більше.

Щоправда, після відомих подій на північних регіонах нашої держави, дещо запал притух у російських льотчиків, щоб звідти атакувати. Мабуть, брянський привид заважає їм це робити,

– іронічно додав він.

Крім того, з допомогою F-16 можна буде навести лад на морі, наголосив Ігнат. А ще ці багатоцільові винищувачі мають допомогти сухопутним військам деокуповувати території.

Зауважимо, що Юрій Ігнат під час телемарафону також зауважив, скільки F-16 можуть надати Україні. За його словами, мовиться не про кілька літаків.

Поштучно F-16 ніхто не передаватиме

Речник Повітряних сил зазначив, що наразі ніхто не розповідатиме ані про кількість, ані про терміни, ані про види озброєння. Усе це пов'язане з тим, що такого роду дані можуть працювати проти України.

Однак, безумовно, ніхто не буде передавати поштучно ті літаки. Літаки будуть передаватись підрозділами, а це – щонайменше ескадрилья. В нашому варіанті це понад 12 літаків,

– сказав Ігнат.

Також він зазначив, що один американський F-16 може замінити собою відразу чотири радянські винищувачі. Речник додав, що про кількість говоритимемо тоді, коли буде зрозуміло, "коли, де і на якому напрямку виконувати ті чи інші завдання".