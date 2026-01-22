Укр Рус
24 Канал Новини України Росія запустила на Україну ударні БпЛА: для яких областей є загроза
22 січня, 23:33
5

Росія запустила на Україну ударні БпЛА: для яких областей є загроза

Тетяна Бабич

Звечора 22 січня ворожі війська продовжують тероризувати міста України. Ударні безпілотники летять з кількох напрямків. А монітори пишуть про небезпеку підняття стратегічної авіації.

Інформацію про рух ворожих дронів над українськими містами зібрав 24 Канал із посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Де є небезпека удару?

Відслідковуйте тривогу у вашому регіоні за допомогою інтерактивної онлайн-карти. Закликаємо вас не нехтувати власною безпекою.

 

23:50, 22 січня

  • БпЛА з Харківщини на Полтавщину.
  • Кривий Ріг – БпЛА в напрямку міста.
  • КАБи на Донеччину.
23:17, 22 січня

Монітори повідомляють про пуски ударних БПЛА з наступних локацій : 

  • Приморсько-Ахтарськ;
  • Міллерово;
  • Гвардійське;
  • Курськ;
  • Брянськ;
  • Орел.
22:17, 22 січня

КАБи на Запоріжжі.

21:58, 22 січня

БпЛА з Житомирщини курсом на Київщину.

Дніпропетровщина – БпЛА повз Радушне курсом на схід, БпЛА курсом на Кіровоградщину.

21:38, 22 січня

КАБи на Донеччину та Харківщину.

21:20, 22 січня

Житомирщина – БпЛА в напрямку міста.

21:00, 22 січня

Дніпропетровщина – група БпЛА на Письменне.

КАБи на Донеччину.

20:54, 22 січня

КАБи на північ Харківщини.

20:38, 22 січня

Чернігівщина – БпЛА на Семенівку.

БпЛА на межі Житомирщини та Київщини, в південному напрямку.

Дніпропетровщина – БпЛА на Широке, Новий Буг.

 