Росія запустила на Україну ударні БпЛА: для яких областей є загроза
Звечора 22 січня ворожі війська продовжують тероризувати міста України. Ударні безпілотники летять з кількох напрямків. А монітори пишуть про небезпеку підняття стратегічної авіації.
Інформацію про рух ворожих дронів над українськими містами зібрав 24 Канал із посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
Де є небезпека удару?
Відслідковуйте тривогу у вашому регіоні за допомогою інтерактивної онлайн-карти. Закликаємо вас не нехтувати власною безпекою.
Монітори повідомляють про пуски ударних БПЛА з наступних локацій : КАБи на Запоріжжі. БпЛА з Житомирщини курсом на Київщину. Дніпропетровщина – БпЛА повз Радушне курсом на схід, БпЛА курсом на Кіровоградщину. КАБи на Донеччину та Харківщину. Житомирщина – БпЛА в напрямку міста. Дніпропетровщина – група БпЛА на Письменне. КАБи на Донеччину. КАБи на північ Харківщини. Чернігівщина – БпЛА на Семенівку. БпЛА на межі Житомирщини та Київщини, в південному напрямку. Дніпропетровщина – БпЛА на Широке, Новий Буг.
