Росія запустила на Україну ударні БпЛА: для яких областей є загроза

Звечора 22 січня ворожі війська продовжують тероризувати міста України. Ударні безпілотники летять з кількох напрямків. А монітори пишуть про небезпеку підняття стратегічної авіації.

Інформацію про рух ворожих дронів над українськими містами зібрав 24 Канал із посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Актуально Стало дуже багато ударів, – військовий експерт розібрав останні атаки по Росії

Де є небезпека удару?

Відслідковуйте тривогу у вашому регіоні за допомогою інтерактивної онлайн-карти. Закликаємо вас не нехтувати власною безпекою.