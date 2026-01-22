Россия запустила на Украину ударные БпЛА: для каких областей есть угроза
С вечера 22 января вражеские войска продолжают терроризировать города Украины. Ударные беспилотники летят с нескольких направлений. А мониторы пишут об опасности поднятия стратегической авиации.
Информацию о движении вражеских дронов над украинскими городами собрал 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.
Где есть опасность удара?
Отслеживайте тревогу в вашем регионе с помощью интерактивной онлайн-карты. Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью.
Мониторы сообщают о пусках ударных БПЛА из следующих локаций: КАБы на Запорожье. БпЛА с Житомирщины курсом на Киевщину. Днепропетровщина – БпЛА мимо Радушного курсом на восток, БпЛА курсом на Кировоградщину. КАБы на Донетчину и Харьковщину. Житомирщина – БпЛА в направлении города. Днепропетровщина – группа БпЛА на Письменное. КАБы на Донетчину. КАБы на север Харьковщины. Черниговщина – БпЛА на Семеновку. БпЛА на границе Житомирщины и Киевщины, в южном направлении. Днепропетровщина – БпЛА на Широкое, Новый Буг.
