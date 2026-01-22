Укр Рус
24 Канал Новости Украины Россия запустила на Украину ударные БпЛА: для каких областей есть угроза
22 января, 23:33
5

Россия запустила на Украину ударные БпЛА: для каких областей есть угроза

Татьяна Бабич

С вечера 22 января вражеские войска продолжают терроризировать города Украины. Ударные беспилотники летят с нескольких направлений. А мониторы пишут об опасности поднятия стратегической авиации.

Информацию о движении вражеских дронов над украинскими городами собрал 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Где есть опасность удара?

Отслеживайте тревогу в вашем регионе с помощью интерактивной онлайн-карты. Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью.

 

23:50, 22 января

  • БпЛА с Харьковщины на Полтавщину.
  • Кривой Рог – БпЛА в направлении города.
  • КАБы на Донецкую область.
23:17, 22 января

Мониторы сообщают о пусках ударных БПЛА из следующих локаций:

  • Приморско-Ахтарск;
  • Миллерово;
  • Гвардейское;
  • Курск;
  • Брянск;
  • Орел.
22:17, 22 января

КАБы на Запорожье.

21:58, 22 января

БпЛА с Житомирщины курсом на Киевщину.

Днепропетровщина – БпЛА мимо Радушного курсом на восток, БпЛА курсом на Кировоградщину.

21:38, 22 января

КАБы на Донетчину и Харьковщину.

21:20, 22 января

Житомирщина – БпЛА в направлении города.

21:00, 22 января

Днепропетровщина – группа БпЛА на Письменное.

КАБы на Донетчину.

20:54, 22 января

КАБы на север Харьковщины.

20:38, 22 января

Черниговщина – БпЛА на Семеновку.

БпЛА на границе Житомирщины и Киевщины, в южном направлении.

Днепропетровщина – БпЛА на Широкое, Новый Буг.

 