Россия запустила на Украину ударные БпЛА: для каких областей есть угроза

С вечера 22 января вражеские войска продолжают терроризировать города Украины. Ударные беспилотники летят с нескольких направлений. А мониторы пишут об опасности поднятия стратегической авиации.

Информацию о движении вражеских дронов над украинскими городами собрал 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Актуально Стало очень много ударов, – военный эксперт разобрал последние атаки по России

Где есть опасность удара?

Отслеживайте тревогу в вашем регионе с помощью интерактивной онлайн-карты. Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью.