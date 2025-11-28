Атака на російський Енгельс, запеклі бої на Донеччині: хронологія 1374 дня війни

Російський наступ на фронті триває. Захисники мужньо стримують натиск противника. Водночас не припиняються ворожі обстріли українських міст, які несуть із собою руйнування та людські жертви.

Про головні події 28 листопада 2025 року, перебіг бойових дій, просування окупантів та їх воєнні злочини, а також внутрішньополітичну ситуацію та обстановку на міжнародній арені, розповідає 24 Канал.

