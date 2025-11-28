Атака на російський Енгельс, запеклі бої на Донеччині: хронологія 1374 дня війни
Російський наступ на фронті триває. Захисники мужньо стримують натиск противника. Водночас не припиняються ворожі обстріли українських міст, які несуть із собою руйнування та людські жертви.
Про головні події 28 листопада 2025 року, перебіг бойових дій, просування окупантів та їх воєнні злочини, а також внутрішньополітичну ситуацію та обстановку на міжнародній арені, розповідає 24 Канал.
За Ігоря Фурсенка, фігуранта справи "Мідас", внесли заставу в розмірі 95 мільйонів гривень. Заставу сплатила приватна компанія "Варус Сінерджі", Фурсенко зобов'язаний носити електронний браслет та здати паспорти.
У Міноборони заявили, що російські військові намагаються використовувати дрони "Шахед" для збиття українських літаків та вертольотів.
Зауважимо, що Україна покладається на авіацію у перехопленні та знищенні "Шахедів".
Нова тактика ворога свідчити про спроби росіян придушити цей важливий елемент української ППО.
Уночі 28 листопада під атакою дронів були російські Енгельс і Саратов.
Керівник Офісу президента Єрмак заявив, що Зеленський не підпише жодного документа, в якому б ішлося про відмову від українських територій, поки буде президентом. Він сказав про це в інтерв'ю The Atlantic.