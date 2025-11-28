Про головні події 28 листопада 2025 року, перебіг бойових дій, просування окупантів та їх воєнні злочини, а також внутрішньополітичну ситуацію та обстановку на міжнародній арені, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Полковник США сказав, що стримає Росію від нового нападу на Україну після підписання угоди