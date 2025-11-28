Про головні події 28 листопада 2025 року, перебіг бойових дій, просування окупантів та їх воєнні злочини, а також внутрішньополітичну ситуацію та обстановку на міжнародній арені, розповідає 24 Канал.

06:32, 28 листопада

За Ігоря Фурсенка, фігуранта справи "Мідас", внесли заставу в розмірі 95 мільйонів гривень. Заставу сплатила приватна компанія "Варус Сінерджі", Фурсенко зобов'язаний носити електронний браслет та здати паспорти.

06:30, 28 листопада

У Міноборони заявили, що російські військові намагаються використовувати дрони "Шахед" для збиття українських літаків та вертольотів.

Зауважимо, що Україна покладається на авіацію у перехопленні та знищенні "Шахедів".

Нова тактика ворога свідчити про спроби росіян придушити цей важливий елемент української ППО.

06:28, 28 листопада

Уночі 28 листопада під атакою дронів були російські Енгельс і Саратов.

06:27, 28 листопада

Керівник Офісу президента Єрмак заявив, що Зеленський не підпише жодного документа, в якому б ішлося про відмову від українських територій, поки буде президентом. Він сказав про це в інтерв'ю The Atlantic.