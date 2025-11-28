О главных событиях 28 ноября 2025 года, ход боевых действий, продвижение оккупантов и их военные преступления, а также внутриполитическую ситуацию и обстановку на международной арене, рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Полковник США сказал, что сдержит Россию от нового нападения на Украину после подписания соглашения
За Игоря Фурсенко, фигуранта дела "Мидас", внесли залог в размере 95 миллионов гривен. Залог оплатила частная компания "Варус Синерджи", Фурсенко обязан носить электронный браслет и сдать паспорта. В Минобороны заявили, что российские военные пытаются использовать дроны "Шахед" для сбивания украинских самолетов и вертолетов. Заметим, что Украина полагается на авиацию в перехвате и уничтожении "Шахедов". Новая тактика врага свидетельствовать о попытках россиян подавить этот важный элемент украинской ПВО. Ночью 28 ноября под атакой дронов были российские Энгельс и Саратов. Руководитель Офиса президента Ермак заявил, что Зеленский не подпишет ни одного документа, в котором бы речь шла об отказе от украинских территорий, пока будет президентом. Он сказал об этом в интервью The Atlantic.
За Игоря Фурсенко, фигуранта дела "Мидас", внесли залог в размере 95 миллионов гривен. Залог оплатила частная компания "Варус Синерджи", Фурсенко обязан носить электронный браслет и сдать паспорта.
В Минобороны заявили, что российские военные пытаются использовать дроны "Шахед" для сбивания украинских самолетов и вертолетов.
Заметим, что Украина полагается на авиацию в перехвате и уничтожении "Шахедов".
Новая тактика врага свидетельствовать о попытках россиян подавить этот важный элемент украинской ПВО.
Ночью 28 ноября под атакой дронов были российские Энгельс и Саратов.
Руководитель Офиса президента Ермак заявил, что Зеленский не подпишет ни одного документа, в котором бы речь шла об отказе от украинских территорий, пока будет президентом. Он сказал об этом в интервью The Atlantic.