О главных событиях 28 ноября 2025 года, ход боевых действий, продвижение оккупантов и их военные преступления, а также внутриполитическую ситуацию и обстановку на международной арене, рассказывает 24 Канал.

06:32, 28 ноября

За Игоря Фурсенко, фигуранта дела "Мидас", внесли залог в размере 95 миллионов гривен. Залог оплатила частная компания "Варус Синерджи", Фурсенко обязан носить электронный браслет и сдать паспорта.

06:30, 28 ноября

В Минобороны заявили, что российские военные пытаются использовать дроны "Шахед" для сбивания украинских самолетов и вертолетов.

Заметим, что Украина полагается на авиацию в перехвате и уничтожении "Шахедов".

Новая тактика врага свидетельствовать о попытках россиян подавить этот важный элемент украинской ПВО.

06:28, 28 ноября

Ночью 28 ноября под атакой дронов были российские Энгельс и Саратов.

06:27, 28 ноября

Руководитель Офиса президента Ермак заявил, что Зеленский не подпишет ни одного документа, в котором бы речь шла об отказе от украинских территорий, пока будет президентом. Он сказал об этом в интервью The Atlantic.