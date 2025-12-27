Укр Рус
27 грудня, 11:18
Росіяни влучили у гуртожиток НАУ в Києві

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • 27 грудня внаслідок російського обстрілу в Києві було пошкоджено гуртожиток Національного авіаційного університету.
  • Постраждалих немає.

27 грудня ворог здійснив масовану атаку на Київ. У столиці горіли житлові будинки. Вогонь охопив також гуртожиток Національного авіаційного університету.

У Солом'янському районі міста ворог влучив по гуртожитку НАУ. У мережі поширили моторошні кадри наслідків удару, передає 24 Канал.

Що відомо про приліт у НАУ в Києві?

Ректор Національного авіаційного університету Ксенія Семенова підтвердила РБК-Україна, що внаслідок російського обстрілу ушкоджень зазнав гуртожиток НАУ. 

За її словами, є влучання в шахту ліфта. Також в будівлі повибивало вікна. На щастя, минулося без постраждалих.

Наслідки влучання дрона у гуртожиток НАУ: дивіться відео

Зауважимо, що наслідки ворожого обстрілу фіксують у 7 районах столиці.

Голосіївський район

Через падіння уламків поблизу СТО загорілися автомобілі.

Дарницький район

  • Пожежа на території приватної забудови.
  • Була загроза перекидання вогню на будинок для літніх людей, мешканців евакуювали.
  • БпЛА влучив у 24-поверховий будинок: пожежа на верхньому поверсі, частково зруйновані 24-й і технічний поверхи.
  • Ще одне влучання БпЛА в багатоповерхівку – на рівні 7-го поверху. Внаслідок падіння уламків пошкоджене трамвайне депо, також горіли приватні автомобілі.

Деснянський район

  • Уламки впали на відкриту територію та на територію гаражного кооперативу.
  • Уламки влучили в 9-поверховий будинок на рівні 1-го поверху.

Дніпровський район

Уламками пошкоджені три багатоповерхівки. В 18-поверховому будинку виникла пожежа на 3 – 4 поверхах, на 5-му поверсі під завалами може перебувати людина. Уламки влучили в 25-поверховий будинок – пожежа на 1 – 2 поверхах. Також пошкоджений дах 19-поверхового будинку.

Оболонський район

Уламки впали на територію дачного кооперативу. На відкритій території загорілися автомобілі.

Шевченківський район

БпЛА влучив у верхній поверх 10-поверхового будинку, попередньо виникла пожежа.

Солом'янський район

БпЛА впав на відкриту територію в яру. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна квартир у багатоповерхівці поруч.

Під ранок кількість постраждалих різко зросла.