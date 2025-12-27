Росіяни влучили у гуртожиток НАУ в Києві
- 27 грудня внаслідок російського обстрілу в Києві було пошкоджено гуртожиток Національного авіаційного університету.
- Постраждалих немає.
27 грудня ворог здійснив масовану атаку на Київ. У столиці горіли житлові будинки. Вогонь охопив також гуртожиток Національного авіаційного університету.
У Солом'янському районі міста ворог влучив по гуртожитку НАУ. У мережі поширили моторошні кадри наслідків удару, передає 24 Канал.
Що відомо про приліт у НАУ в Києві?
Ректор Національного авіаційного університету Ксенія Семенова підтвердила РБК-Україна, що внаслідок російського обстрілу ушкоджень зазнав гуртожиток НАУ.
За її словами, є влучання в шахту ліфта. Також в будівлі повибивало вікна. На щастя, минулося без постраждалих.
Наслідки влучання дрона у гуртожиток НАУ: дивіться відео
Зауважимо, що наслідки ворожого обстрілу фіксують у 7 районах столиці.
Голосіївський район
Через падіння уламків поблизу СТО загорілися автомобілі.
Дарницький район
- Пожежа на території приватної забудови.
- Була загроза перекидання вогню на будинок для літніх людей, мешканців евакуювали.
- БпЛА влучив у 24-поверховий будинок: пожежа на верхньому поверсі, частково зруйновані 24-й і технічний поверхи.
- Ще одне влучання БпЛА в багатоповерхівку – на рівні 7-го поверху. Внаслідок падіння уламків пошкоджене трамвайне депо, також горіли приватні автомобілі.
Деснянський район
- Уламки впали на відкриту територію та на територію гаражного кооперативу.
- Уламки влучили в 9-поверховий будинок на рівні 1-го поверху.
Дніпровський район
Уламками пошкоджені три багатоповерхівки. В 18-поверховому будинку виникла пожежа на 3 – 4 поверхах, на 5-му поверсі під завалами може перебувати людина. Уламки влучили в 25-поверховий будинок – пожежа на 1 – 2 поверхах. Також пошкоджений дах 19-поверхового будинку.
Оболонський район
Уламки впали на територію дачного кооперативу. На відкритій території загорілися автомобілі.
Шевченківський район
БпЛА влучив у верхній поверх 10-поверхового будинку, попередньо виникла пожежа.
Солом'янський район
БпЛА впав на відкриту територію в яру. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна квартир у багатоповерхівці поруч.
Під ранок кількість постраждалих різко зросла.