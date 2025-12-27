Росіяни влучили у гуртожиток НАУ в Києві

27 грудня ворог здійснив масовану атаку на Київ. У столиці горіли житлові будинки. Вогонь охопив також гуртожиток Національного авіаційного університету.

У Солом'янському районі міста ворог влучив по гуртожитку НАУ. У мережі поширили моторошні кадри наслідків удару, передає 24 Канал.

Що відомо про приліт у НАУ в Києві?

Ректор Національного авіаційного університету Ксенія Семенова підтвердила РБК-Україна, що внаслідок російського обстрілу ушкоджень зазнав гуртожиток НАУ.

За її словами, є влучання в шахту ліфта. Також в будівлі повибивало вікна. На щастя, минулося без постраждалих.

Наслідки влучання дрона у гуртожиток НАУ: дивіться відео

Зауважимо, що наслідки ворожого обстрілу фіксують у 7 районах столиці.

Голосіївський район

Через падіння уламків поблизу СТО загорілися автомобілі.

Дарницький район

Пожежа на території приватної забудови.

Була загроза перекидання вогню на будинок для літніх людей, мешканців евакуювали.

БпЛА влучив у 24-поверховий будинок: пожежа на верхньому поверсі, частково зруйновані 24-й і технічний поверхи.

Ще одне влучання БпЛА в багатоповерхівку – на рівні 7-го поверху. Внаслідок падіння уламків пошкоджене трамвайне депо, також горіли приватні автомобілі.

Деснянський район

Уламки впали на відкриту територію та на територію гаражного кооперативу.

Уламки влучили в 9-поверховий будинок на рівні 1-го поверху.

Дніпровський район

Уламками пошкоджені три багатоповерхівки. В 18-поверховому будинку виникла пожежа на 3 – 4 поверхах, на 5-му поверсі під завалами може перебувати людина. Уламки влучили в 25-поверховий будинок – пожежа на 1 – 2 поверхах. Також пошкоджений дах 19-поверхового будинку.

Оболонський район

Уламки впали на територію дачного кооперативу. На відкритій території загорілися автомобілі.

Шевченківський район

БпЛА влучив у верхній поверх 10-поверхового будинку, попередньо виникла пожежа.

Солом'янський район

БпЛА впав на відкриту територію в яру. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна квартир у багатоповерхівці поруч.

Під ранок кількість постраждалих різко зросла.