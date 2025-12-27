Основна мішень – Київ: росіяни запустили по Україні майже 500 дронів та 40 ракет

27 грудня Росія завдала комбінованого удару по Україні. Володимир Зеленський прокоментував чергову ворожу атаку.

Усю ніч і ранок ворог тероризував столицю і область. Противник випустив майже 500 дронів, серед яких значна кількість – "Шахеди". Також він використав 40 ракет, зокрема "Кинджали". Про це у зверненні розповів президент, передає 24 Канал.

Як Зеленський відреагував на удар по Києву 27 грудня?

Глава держави уточнив, що основною мішенню цієї російської атаки був Київ. Окупанти били по енергетиці та цивільній інфраструктурі міста.

На жаль, є влучання та пошкоджені звичайні житлові будинки. Під завалами одного з них рятувальники шукають людину,

– зазначив політик.

Зеленський уточнив, що у деяких районах столиці та області відсутнє електропостачання та опалення.

За його словами, на деяких енергетичних об'єктах почали працювати ремонтні бригади, на інших персонал в укриттях – рятувальники й ремонтники почнуть роботи одразу після відбоїв повітряних тривог.

Наслідки атаки на Україну 27 грудня / Фото ДСНС

Президент заявив, що Росія фактично не відповіла на пропозиції щодо завершення війни, які надали США та міжнародна спільнота.

За його словами, замість реальних кроків до миру Кремль веде порожні розмови, а справжню позицію демонструє ракетами та дронами.

Він наголосив, що це свідчить про небажання Владіміра Путіна припиняти війну та прагнення посилювати тиск і завдавати Україні ще більшої шкоди.

Зеленський підкреслив, що нинішнього міжнародного тиску недостатньо, і закликав партнерів – США, Європу та інші країни – до рішучих і сильних дій.

Які наслідки удару по Україні 27 грудня?