У Києві після атаки сталася пожежа у медзакладі
- Внаслідок масованої атаки Росії у Києві загорівся поверх державного медзакладу в Солом'янському районі.
- Там можуть бути постраждалі.
Вночі та вранці 28 вересня Росія завдала масованого удару по Україні. Внаслідок атаки у Києві сталось займання у лікарні.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.
Що відомо про атаку на медзаклад у Києві?
У ніч та вранці неділі, 28 вересня, Росія здійснила масовану атаку по території України. Київ зазнав ударів, унаслідок яких постраждали цивільні об'єкти.
У Солом'янському районі загоряння на одному з поверхів державного медзакладу,
– написав Кличко.
За попередніми даними, там можуть бути постраждалі. Деталі наслідків атаки з'ясовуються.
Крім того, у Святошинському районі столиці уламки впали у двір житлового будинку, де спалахнули кілька автомобілів. Рятувальники швидко ліквідували пожежу.
Які наслідки атаки на Київ та область?
Вночі 28 вересня Росія запустила по Україні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Під атакою опинилось Запоріжжя, Одещина, Київщина та місто.
Внаслідок ударів у столиці відомо про понад 5 постраждалих та, ймовірно, одну жертву. Там майже вщент зруйновано одну з вулиць, де перекрили рух транспорту.
В області наслідки атаки зафіксовані у чотирьох районах. Є руйнування, пошкоджені автівки та поранені.