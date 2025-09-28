Укр Рус
28 вересня, 08:15
2

У Києві після атаки сталася пожежа у медзакладі

Дарія Черниш
Основні тези
  • Внаслідок масованої атаки Росії у Києві загорівся поверх державного медзакладу в Солом'янському районі.
  • Там можуть бути постраждалі.

Вночі та вранці 28 вересня Росія завдала масованого удару по Україні. Внаслідок атаки у Києві сталось займання у лікарні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

Дивіться також Росіяни масовано атакують Київ: кількість постраждалих зростає 

Що відомо про атаку на медзаклад у Києві?

У ніч та вранці неділі, 28 вересня, Росія здійснила масовану атаку по території України. Київ зазнав ударів, унаслідок яких постраждали цивільні об'єкти.

У Солом'янському районі загоряння на одному з поверхів державного медзакладу,
– написав Кличко.

За попередніми даними, там можуть бути постраждалі. Деталі наслідків атаки з'ясовуються.

Крім того, у Святошинському районі столиці уламки впали у двір житлового будинку, де спалахнули кілька автомобілів. Рятувальники швидко ліквідували пожежу.

Які наслідки атаки на Київ та область?

  • Вночі 28 вересня Росія запустила по Україні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Під атакою опинилось Запоріжжя, Одещина, Київщина та місто.

  • Внаслідок ударів у столиці відомо про понад 5 постраждалих та, ймовірно, одну жертву. Там майже вщент зруйновано одну з вулиць, де перекрили рух транспорту.

  • В області наслідки атаки зафіксовані у чотирьох районах. Є руйнування, пошкоджені автівки та поранені.