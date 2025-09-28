Вночі та вранці 28 вересня Росія завдала масованого удару по Україні. Внаслідок атаки у Києві сталось займання у лікарні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

Що відомо про атаку на медзаклад у Києві?

У ніч та вранці неділі, 28 вересня, Росія здійснила масовану атаку по території України. Київ зазнав ударів, унаслідок яких постраждали цивільні об'єкти.

У Солом'янському районі загоряння на одному з поверхів державного медзакладу,

– написав Кличко.

За попередніми даними, там можуть бути постраждалі. Деталі наслідків атаки з'ясовуються.

Крім того, у Святошинському районі столиці уламки впали у двір житлового будинку, де спалахнули кілька автомобілів. Рятувальники швидко ліквідували пожежу.

Які наслідки атаки на Київ та область?