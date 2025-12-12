"Місто стоїть": нові кадри з Ярославля після атаки дронів по одному із найбільших російських НПЗ

У ніч на 12 грудня російські регіони зазнали масованої атаки дронів, найпотужніші вибухи пролунали у Ярославлі. Там спалахнула масштабна пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів країни – "Славнефть-ЯНОС".

Місцеві мешканці повідомляли про 5 – 7 сильних вибухів та характерний гул безпілотників над містом. 24 Канал зібрав нові кадри з Ярославля після дронової атаки.

Що зараз відбувається у Ярославлі?

Попри заяви про роботу ППО, як російські ресурси, так і українські OSINT-аналітики підтвердили ураження НПЗ. Відео з соцмереж засвідчили масштабну пожежу.

Після удару Ярославль фактично зупинився: затори сягнули 9 балів, а ФСБ та силовики перекрили найближчі райони навколо підприємства, аби приховати масштаби пошкоджень.

Зверніть увагу! "Славнефть-ЯНОС" є одним із найбільших НПЗ Росії, що переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти на рік.

Що відомо про атаку дронів на Росію за останні дні?