Спочатку з-під руїн дістали маму, тіло дитини було бездиханне: деталі трагедії у Дніпрі

Ввечері 3 червня росіяни обстріляли передмістя Дніпра, внаслідок чого було зруйновано 2 будинки. Під завалами загинула маленька дівчинка. Батько, якого на той момент не було вдома, у розпачі.

У Дніпропетровській ОВА розповіли, що загиблу дівчинку звали Ліза. Разом із мамою вона була вдома, коли окупанти поцілили ракетою на подвір’я будинку. Обидві опинилися під завалами.

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Дівчинку шукали довго: спершу знайшли маму

Ввечері 3 червня росіяни влучили між двома будинками у Підгородненській громаді Дніпровського району, внаслідок чого їх зруйнувало. Під завалами опинилися багато людей, зокрема маленька Ліза з мамою.

Складно уявити, що відчував батько дівчинки, який чимдуж прибіг з роботи і побачив цю картину. Він несамовито кричав. Одразу ж кинувся допомагати рятувальникам. Спочатку з-під руїн дістали дружину та доправили до реанімації. Донечку знайшли близько третьої ранку. Дістали вже бездиханне тіло малої,

– розповіли в ОВА.

Відомо, що Лізі кілька днів тому виповнилося 2 роки. А родина лиш нещодавно переїхала до цієї квартири.

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Рятувальники досі розбирають завали

Станом на обід ліквідація наслідків досі триває – на місці працюють усі служби. Рятувальники розбирають завали, а благодійні організації розгорнули гуманітарні місії благодійні організації. Тим часом місцева влада приймає заявки від жителів постраждалих домівок.

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