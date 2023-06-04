Родина лиш нещодавно переїхала до квартири, про це розповіли в ефірі телемарафону мешканці будинків поруч з місця трагедії, інформує 24 Канал. Зауважимо, що тіло дитини дістали з-під завалів вночі.
Дивіться також Росіяни вбили 2-річну дівчинку: все, що відомо про атаку передмістя Дніпра 3 червня
Наразі відомо, що внаслідок атаки постраждали 22 людини, з них 5 – діти.
Стан трьох хлопців на зараз медики оцінюють як важкий. Вони в операційних. Їм 6, 11 та 15 років. Дівчата 11 та 17 – років в задовільному стані, лікуватимуться амбулаторно.
У постраждалих черепно-мозкові травми, осколкові поранення, забої.
Перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов повідомив, що мати дівчинки наразі перебуває в лікарні.
"Неможливо звикнути, коли гинуть діти"
Віце-прем'єрміністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук відреагувала на трагедію, зауваживши, що "неможливо звикнути, коли гинуть діти".
Учора ввечері в Дніпрі почула потужний вибух – росіяни вкотре вдарили по житлових будинках. Загинула дворічна Ліза, ще п'ятеро діток у лікарні. Молимося за душу нашої маленької Лізи й усіх невинно вбитих ворогом дітей,
– написала Ірина Верещук.
Головне про атаку ворога по Дніпру
- Ввечері 3 червня ворожа ракета влучила між двома двоповерхівками Підгородненської громади. Будинки частково зруйновані.
- Пошкоджені 10 приватних осель, авто, магазин та газопроводи.
- На цьому окупанти не зупинилися: вночі над Дніпропетровщиною захисники повітряного командування "Схід" збили 2 крилаті ракети та один безпілотник.