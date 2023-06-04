Семья только недавно переехала в квартиру, об этом рассказали в эфире телемарафона жители домов рядом с местом трагедии, информирует 24 Канал. Заметим, что тело ребенка извлекли из-под завалов ночью.
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Известно, что в результате атаки пострадали 22 человека, из них 5 – дети.
Состояние трех парней сейчас медики оценивают как тяжелое. Они находятся в операционных. Им 6, 11 и 15 лет. Девушки 11 и 17 лет в удовлетворительном состоянии, будут лечиться амбулаторно.
У пострадавших черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, ушибы.
Первый заместитель председателя Днепропетровской ОВА Владимир Орлов сообщил, что мать девочки находится в больнице.
"Невозможно привыкнуть, когда гибнут дети"
Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук отреагировала на трагедию, заметив, что "невозможно привыкнуть, когда гибнут дети".
Вчера вечером в Днепре услышала мощный взрыв – россияне в очередной раз ударили по жилым домам. Погибла двухлетняя Лиза, еще пятеро детей в больнице. Молимся о душе нашей маленькой Лизы и всех невинно убитых врагом детей,
– написала Ирина Верещук.
Главное об атаке врага по Днепру
- Вечером 3 июня вражеская ракета попала между двумя двухэтажками Подгородненского общества. Дома частично разрушены.
- Повреждены 10 частных домов, авто, магазин и газопроводы.
- На этом оккупанты не остановились: ночью над Днепропетровщиной защитники воздушного командования "Восток" сбили 2 крылатых ракеты и один беспилотник.