"Ночью из-под завалов дома в Подгородненском обществе достали тело девочки. Ей только исполнилось два годика. Искренние соболезнования родным", - сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Из-под завалов дома в Подгородненской общине, которую вчера к вечеру атаковали россияне, достали тело девочки.
Источник:Днепропетровская ОГА
"Ночью из-под завалов дома в Подгородненском обществе достали тело девочки. Ей только исполнилось два годика. Искренние соболезнования родным", - сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.