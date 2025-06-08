Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Київської ОВА.

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Що відомо про вибухи в Київській області

На Київщині ввечері 8 травня зафіксували рух російських "Шахедів". О 22:20 в регіоні лунали вибухи від роботи ППО. Місцева влада закликала не фотографувати та не знімати роботу захисників.

Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО,

– йдеться в повідомленні.

О 20:20 Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що на Київську область рухаються нові групи дронів. Повітряна тривога в регіоні триває.

Про наслвдки нинішньої атаки поки що не повідомляється. Відомо, що БпЛА не долетіли до Києва та, ймовірно, вже були знищені.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.