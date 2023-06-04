Зранку 4 червня очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок обстрілу постраждали 22 людини, з них 5 дітей.

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Наслідки удару по Дніпру

Близько 21:00 3 червня окупанти завдали удару по Підгородненській громаді Дніпровського району. Росіяни влучили між двома двоповерховими житловими будинкам, де виникли дві пожежі. Рятувальники приборкали полум'я та почали одразу розбирати завали.

У мережі показали фото наслідків атаки. Від будинків майже нічого не залишилось.

Наслідки атаки по Дніпровському району: фото ОВА та ДСНС

Внаслідок обстрілу також була пошкоджена будівля пожежно-рятувального підрозділу, який розташований неподалік місця влучання ворожої ракети.

Крім цього, пошкоджені 10 приватних будинків, авто, магазин та газопроводи.

Внаслідок обстрілу загинула 2-річна дівчинка

Зранку Лисак повідомив, що наразі відомо про 22 постраждалих, 5 з яких – діти. Більшість поранених госпіталізували до лікарні.

На жаль, одна дитина загинула. Лиш нещодавно їй всього виповнилося 2 роки.

Вночі з-під завалів дому в Підгородненській громаді дістали тіло дівчинки. Їй щойно виповнилося два рочки. Щирі співчуття рідним,

– повідомив Лисак.

Зауважимо, що після цієї атаки у ніч на 4 червня росіяни знову атакували Україну ракетами та "Шахедами". На жаль, нашим захисникам вдалося знищити не всі цілі.

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