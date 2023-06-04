Утром 4 июня глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате обстрела пострадали 22 человека, из них 5 детей.

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Последствия удара по Днепру

Около 21:00 3 июня оккупанты нанесли удар по Подгородненской общине Днепровского района. Россияне попали между двумя двухэтажными жилыми домами, где возникли два пожара. Спасатели обуздали пламя и начали сразу разбирать завалы.

В сети показали фото последствий атаки. От домов почти ничего не осталось.

Последствия атаки по Днепровскому району: фото ОВА и ГСЧС.

В результате обстрела также было повреждено здание пожарно-спасательного подразделения, расположенного неподалеку от места попадания вражеской ракеты.

Кроме того, повреждены 10 частных домов, авто, магазин и газопроводы.

В результате обстрела погибла 2-летняя девочка

Утром Лысак сообщил, что в настоящее время известно о 22 пострадавших, 5 из которых – дети. Большинство раненых госпитализировали в больницу.

К сожалению, один ребенок погиб. Только недавно ей исполнилось всего 2 года.

Ночью из-под завалов дома в Подгородненской общине достали тело девочки. Ей только что исполнилось два годика. Искренние соболезнования родным,

– сообщил Лысак.

Отметим, что после этой атаки в ночь на 4 июня россияне снова атаковали Украину ракетами и "Шахедами". К сожалению, нашим защитникам удалось уничтожить не все цели.

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