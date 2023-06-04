Утром 4 июня глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате обстрела пострадали 22 человека, из них 5 детей.
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Последствия удара по Днепру
Около 21:00 3 июня оккупанты нанесли удар по Подгородненской общине Днепровского района. Россияне попали между двумя двухэтажными жилыми домами, где возникли два пожара. Спасатели обуздали пламя и начали сразу разбирать завалы.
В сети показали фото последствий атаки. От домов почти ничего не осталось.
Последствия атаки по Днепровскому району: фото ОВА и ГСЧС.
В результате обстрела также было повреждено здание пожарно-спасательного подразделения, расположенного неподалеку от места попадания вражеской ракеты.
Кроме того, повреждены 10 частных домов, авто, магазин и газопроводы.
В результате обстрела погибла 2-летняя девочка
Утром Лысак сообщил, что в настоящее время известно о 22 пострадавших, 5 из которых – дети. Большинство раненых госпитализировали в больницу.
К сожалению, один ребенок погиб. Только недавно ей исполнилось всего 2 года.
Ночью из-под завалов дома в Подгородненской общине достали тело девочки. Ей только что исполнилось два годика. Искренние соболезнования родным,
– сообщил Лысак.
Отметим, что после этой атаки в ночь на 4 июня россияне снова атаковали Украину ракетами и "Шахедами". К сожалению, нашим защитникам удалось уничтожить не все цели.
Что известно о миксованной ночной атаке по Украине 4 июня
- Воздушные силы сообщили, что россияне нанесли удар по Украине беспилотниками и крылатыми ракетами, нацелившись на военные объекты и объекты критической инфраструктуры
- С 01:00 по 04:00 часов утра 4 июня 2023 года россияне применили 5 иранских "Шахедов", выпустив их из Брянской области, а также 6 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, выпущенных из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс с района Каспия.
- Нашим защитникам удалось уничтожить 4 крылатые ракеты и 3 дрона.