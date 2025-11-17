Після удару по Ізмаїлу пошкоджено судно із газом: через це у Румунії евакуювали село, – ЗМІ

Росіяни під час атаки по Одеській області вночі 17 листопада вдарили по турецькому судну, яке перевозило зріджений газ. У Румунії через це евакуювали ціле село, яке розташоване на кордоні з Україною.

Що відомо про судно, яке пошкодили росіяни 17 листопада?

Під час російської атаки на Ізмаїл вночі 17 листопада було пошкоджено кілька цивільних суден. Внаслідок атаки дронами загорілося судно, яке перевозило близько 4 000 тонн зрідженого газу.

Відомо, що це був корабель, який ходив у морі під турецьким прапором. Генеральне управління морських справ турецького уряду підтвердило, що їхнє судно постраждало, а екіпаж з 16 членів був безпечно евакуйований. Сама атака сталася о 2-й годині ночі.

Судно ORINDA під турецьким прапором, що перевозить зріджений нафтовий газ, на борту якого перебували 16 турецьких членів екіпажу, постраждало під час евакуації в порту Ізмаїл та загорілося. Екіпаж безпечно евакуювався із судна. Постраждалих немає. Пожежники ліквідують пожежу на борту,

– йдеться у повідомленні.

Турецьке судно зі зрідженим газом постраждало через нічну атаку по Ізмаїлу / Фото з акаунту Генерального управління морських справ турецького уряду у соцмережі Х

У мережу також потрапило відео, де зафіксовано наслідки займання на судні. Там утворився вогняний стовп диму.

Навіщо Румунія евакуювала ціле прикордонне село?

Румунське видання Digi24 пише, що жителів румунського села Плауру, поблизу кордону з Україною, евакуювали через небезпеку вибуху після того, як російський дрон влучив у корабель зі зрідженим газом поблизу українського порту Ізмаїл.

За словами голови румунського повіту, до якого належить Плауру, Хорії Тодореску, корабель із чотирма тисячами тонн зрідженого газу розташований приблизно за 500 метрів від села на українському боці кордону.

Через близькість до Румунії та небезпечний вантаж, місцеві органи влади у координації з міністерством внутрішніх справ вирішили евакуювати людей і тварин із території поблизу до повного усунення ризику,

– повідомили в румунському Департаменті з надзвичайних ситуацій.

Згідно з попередніми оцінками, із села евакуювали 100 – 150 людей разом із тваринами.

Окрім того, з населеного пункту Чаталкіой також уже евакуйовано 15 осіб. Мер міста Тудор Чернега повідомив, що дехто з жителів міста попрямував до Тулчі, а 17 людей пішли до ратуші, де отримають гарячу їжу.

"Ми перевіряли будинок за будинком, також виводили тварин. Ми перекрили рух транспорту, небезпека велика. Це дуже серйозно, судно може вибухнути будь-якої миті. Було зроблено відстань, периметр щонайменше 2 кілометри, щоб запобігти можливій втраті людських життів або загибелі тварин", – сказав посадовець.

За словами мера міста Чаталкіой, корабель у вогні розташований за 300 метрів від будинків людей.

Що відомо про ворожу атаку по Ізмаїлу?