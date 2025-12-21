Росія вдарила по Рівненщині "Шахедами": пошкоджено цивільний об’єкт

У ніч на 21 грудня Росія атакувала Рівненщину, випустивши на регіон "Шахеди". В результаті пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля.

Що відомо про атаку на Рівненщину?

Близько 04:00 ранку 21 грудня на Рівненщині місцеві почули сигнал повітряної тривоги. Росія випустила на регіон ударні БпЛА типу "Шахед".

Згодом Коваль повідомив, що внаслідок атаки було пошкоджено будівлю цивільної інфраструктури. На щастя, обійшлось без загоряння. Один працівник отримав легку травму – йому надали медичну допомогу на місці.

Наразі на місці події працюють Сили безпеки та оборони разом з іншими відповідними структурами.

Що відомо про атаку Росії на Україну в ніч на 21 грудня?