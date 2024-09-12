За крок до екокатастрофи: замість судна з зерном Росія могла атакувати танкер в Чорному морі

Росія атакувала судно з пшеницею під прапором Сент-Кітс і Невіс. У той час у районі підбитого судна Aya перебували загалом вісім танкерів.

Володимир Зеленський розповів, що вороги атакували судно з зерном одразу після того, як воно вже вийшло за межі українських територіальних вод. Аналітики відтворили хронологію подій ввечері 11 вересня, коли росіяни атакували корабель.

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Окупанти могли спричинити екологічну катастрофу

Загалом вісім танкерів (позначені червоним), ураження будь-якого з яких призвело б до масштабного витоку нафти у Чорне море поряд із берегами Румунії та України й екологічної катастрофи. При цьому слід враховувати, що для протикорабельних ракет характерно самостійне перенаведення на більшу ціль,

– заявили фахівці.

Вони показали на прикладі морського трафіку станом на момент публікації, який вигляд має стандартна ситуація в морі в тому районі, де було підбите судно Aya.



Росія атакувала корабель з зерном в Чорному морі / фото

Що відбувалось в Чорному морі в момент атаки

Аналітики змогли повністю відновити картину подій, які відбувались ввечері 11 вересня.

Телеграм-канал "Николаевский Ванек" повідомив, що ворог вдарив ракетою Х-22. Військово-морські сили ЗСУ згодом також заявили, що Росія атакувала судно крилатими ракетами, ймовірно Х-22, з літаків Ту-22.

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Спеціалізовані моніторингові канали повітряних загроз повідомляли, що:

11 вересня орієнтовно о 23:05 помітили російські Ту-22М3, які рухались західним курсом до пускових рубежів біля тимчасово окупованого Криму;

здійснили пуски ракет у напрямку острова Зміїний чи Півдня Одеської області;

через декілька хвилин – лягли на зворотній курс.

Повітряні сили ЗСУ писали, що Росія пошкодила судно о 23:03 11 вересня. Корабель перебував за межами Українського морського коридору та територіальних вод України.

Можливо відновити його маршрут і побачити, що 11 вересня о 23:19 це судно, яке перебувало за 50 кілометрів від румунського берега різко змінило курс. Це доволі чітко збігається з часом та відомим курсом пуску російським Ту-22М3 ракети Х-22,

– заявили аналітики.



Як судно змінило маршрут в Чорному морі

Фахівці пояснили, як здійснюється пуск ракети Х-22 з Ту-22М3. Адже Х-22 це насамперед протикорабельна ракета, а не засіб терористичних ударів по українських містах. Тож для пуску Х-22:

оператор озброєння Ту-22М3 має за допомогою власної РЛС побачити ціль, тобто корабель,

почекати поки її захопить активна радіолокаційна головка самонаведення ракети Х-22,

лише після цього – здійснити пуск.

Тобто, якщо навіть російський льотчик для атаки цивільного судна нібито обере балкер, немає гарантій того, що Х-22 не переведеться на більший танкер. Водночас питання чи може оператор озброєння російського Ту-22М3 провести реальну селекцію цілей чи пуск був просто по будь-якому судну, відкрите,

– пояснили фахівці.

У МЗС України заявили, що критичним є українське постачання продовольства до країн Африки та регіону Близького Сходу. В міністерстві додали, що очікують на реакцію світу, адже пшениця та продовольча безпека ніколи не мають бути мішенню для ракет.