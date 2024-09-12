Президент Володимир Зеленський звернув увагу на те, що росіяни атакували судно одразу після того, як воно вже вийшло за межі українських територіальних вод.
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Росія вдарила по судну з зерном: Зеленський розповів про наслідки
За попередніми даними, минулося без людських втрат. І це найголовніше. Однак судно та продовольство пошкоджене.
Росія атакувала судно з зерном: фото з каналу Володимира Зеленського
Володимир Зеленський зауважив, що Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки. І від нашого зерна залежать багато життів у різних країнах світу.
Від нормальної та безперешкодної роботи нашого експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу,
– сказав президент.
Він наголосив, що постачання продовольства до країн Африки та регіону Близького Сходу є критичним.
Очікуємо на реакцію світу. Пшениця та продовольча безпека ніколи не мають бути мішенню для ракет,
– наголосив він.
Президент додав, що Україна робитиме все для захисту наших портів, Чорного моря і постачання продовольства на глобальний ринок. Адже збереження життя є пріоритетом для нашої держави.
Тим часом окупанти продовжують терор і на суходолі. Зокрема незадовго до цього стало відомо, що російські військові обстріляли машини гуманітарної місії Червоного Хреста у селі Віролюбівка на Донеччині. Загалом там внаслідок артобстрілу загинули 3 людини, ще 2 зазнали поранень.