Президент Володимир Зеленський звернув увагу на те, що росіяни атакували судно одразу після того, як воно вже вийшло за межі українських територіальних вод.

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Росія вдарила по судну з зерном: Зеленський розповів про наслідки

За попередніми даними, минулося без людських втрат. І це найголовніше. Однак судно та продовольство пошкоджене.

Росія атакувала судно з зерном: фото з каналу Володимира Зеленського

Володимир Зеленський зауважив, що Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки. І від нашого зерна залежать багато життів у різних країнах світу.

Від нормальної та безперешкодної роботи нашого експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу,

– сказав президент.

Він наголосив, що постачання продовольства до країн Африки та регіону Близького Сходу є критичним.

Очікуємо на реакцію світу. Пшениця та продовольча безпека ніколи не мають бути мішенню для ракет,

– наголосив він.

Президент додав, що Україна робитиме все для захисту наших портів, Чорного моря і постачання продовольства на глобальний ринок. Адже збереження життя є пріоритетом для нашої держави.

Тим часом окупанти продовжують терор і на суходолі. Зокрема незадовго до цього стало відомо, що російські військові обстріляли машини гуманітарної місії Червоного Хреста у селі Віролюбівка на Донеччині. Загалом там внаслідок артобстрілу загинули 3 людини, ще 2 зазнали поранень.