Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним вбитих.

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Наслідки ворожого обстрілу Донеччини

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін розповів, що ворог обстріляв село Віролюбівка з артилерії. Загинули 3 людини, ще 2 зазнали поранень.

Село потрапило під артилерійський вогонь сьогодні вранці. Один зі снарядів влучив по території підприємства, де перебували люди. Знищено вантажівку з гуманітарною допомогою та легковий автомобіль,

– написав він.



Спалена машина Червоного хреста / фото Донецької ОВА

Крім того, під ударом знову опинився приватний сектор Костянтинівки — там пошкоджені 7 будинків і лінія електропередач.

Президент повідомив, що наразі медики надають допомогу пораненим у Віролюбівці.

На жаль, три людини були вбиті цим російським ударом. Мої співчуття рідним та близьким. У цій війні все абсолютно очевидно: Росія несе зло, Україна захищає життя. І якщо хтось хоче чути "обидві сторони", то в Росії це сприймають лише як дозвіл убивати далі,

– написав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що світ повинен реагувати жорстко й принципово. Країнам та міжнародним організаціям не можна залишатися байдужим, оскільки "тільки разом світ може змусити Росію припинити цей терор і змусити Москву шукати миру".