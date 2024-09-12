В шаге от экокатастрофы: вместо судна с зерном Россия могла атаковать танкер в Черном море
Источник:Defense Express
Россия атаковала судно с пшеницей под флагом Сент-Китс и Невис. В то время в районе подбитого судна Aya находились в общей сложности восемь танкеров.
Владимир Зеленский рассказал, что враги атаковали судно с зерном сразу после того, как оно уже вышло за пределы украинских территориальных вод. Аналитики воссоздали хронологию событий вечером 11 сентября, когда россияне атаковали корабль.
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Оккупанты могли вызвать экологическую катастрофу
Всего восемь танкеров (обозначены красным), поражение любого из которых привело бы к масштабной утечке нефти в Черное море рядом с берегами Румынии и Украины и экологической катастрофе. При этом следует учитывать, что для противокорабельных ракет характерно самостоятельное перенаведение на большую цель,
– заявили специалисты.
Они показали на примере морского трафика по состоянию на момент публикации, как выглядит стандартная ситуация в море в том районе, где было подбито судно Aya.
Россия атаковала корабль с зерном в Черном море / фото
Что происходило в Черном море в момент атаки
Аналитики смогли полностью восстановить картину событий, которые происходили вечером 11 сентября.
Телеграмм-канал "Николаевский Ванек" сообщил, что враг ударил ракетой Х-22. Военно-морские силы ВСУ впоследствии также заявили, что Россия атаковала судно крылатыми ракетами, вероятно Х-22, с самолетов Ту-22.
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Специализированные мониторинговые каналы воздушных угроз сообщали, что:
- 11 сентября ориентировочно в 23:05 заметили российские Ту-22М3, которые двигались западным курсом к пусковым рубежам у временно оккупированного Крыма;
- осуществили пуски ракет в направлении острова Змеиный или Юга Одесской области;
- через несколько минут – легли на обратный курс.
Воздушные силы ВСУ писали, что Россия повредила судно в 23:03 11 сентября. Корабль находился за пределами Украинского морского коридора и территориальных вод Украины.
Возможно восстановить его маршрут и увидеть, что 11 сентября в 23:19 это судно, которое находилось в 50 километрах от румынского берега резко изменило курс. Это довольно четко совпадает со временем и известным курсом пуска российским Ту-22М3 ракеты Х-22,
– заявили аналитики.
Как судно изменило маршрут в Черном море
Специалисты объяснили, как осуществляется пуск ракеты Х-22 с Ту-22М3. Ведь Х-22 это прежде всего противокорабельная ракета, а не средство террористических ударов по украинским городам. Поэтому для пуска Х-22:
- оператор вооружения Ту-22М3 должен с помощью собственной РЛС увидеть цель, то есть корабль,
- подождать пока ее захватит активная радиолокационная головка самонаведения ракеты Х-22,
- только после этого – осуществить пуск.
То есть, если даже российский летчик для атаки гражданского судна якобы выберет балкер, нет гарантий того, что Х-22 не переведется на больший танкер. В то же время вопрос может ли оператор вооружения российского Ту-22М3 провести реальную селекцию целей или пуск был просто по любому судну, открыт,
– объяснили специалисты.
В МИД Украины заявили, что критическим является украинские поставки продовольствия в страны Африки и региона Ближнего Востока. В министерстве добавили, что ожидают реакции мира, ведь пшеница и продовольственная безопасность никогда не должны быть мишенью для ракет.