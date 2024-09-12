Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона рассказал, что россияне иногда применяют стратегическую авиацию, пишет 24 Канал.

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Что говорят Военно-морские силы об атаке по судну

(Россияне – 24 Канал) применяют ракеты, которые я называю 50 на 50, потому что им 50 лет с момента того, как их приняли на вооружение и для них отклониться на 50 километров – это тоже нормальная практика. Потому что в принципе они разрабатывались для того, чтобы бороться с авианосными группами – это противокорабельная ракета Х-22,

– заявил Плетенчук.

По словам представителя, ожидать от россиян того, что они будут как-то ответственно относиться к применению подобных систем вооружения в акватории, в которой осуществляется гражданское судоходство – конечно, довольно трудно.

"О последствиях – информации о погибших или пострадавших не поступало. Могу сказать "повезло" на этот раз, но, конечно, этот кейс, видимо, будет рассматриваться и в международном правовом поле и на международных площадках", – заявил Плетенчук.

Он добавил, что российские оккупанты продолжают нарушать все возможные и невозможные международные конвенции и правила.

Представитель Военно-морских сил ВСУ также уточнил, что инцидент произошел:

за пределами нашего зернового коридора;

произошло это в открытом море, но в исключительной морской экономической зоне Румынии – это не территориальные воды, их статус отличается.

Однако представитель отметил, что это очередной вопиющий кейс и очередное военное преступление России.

Что еще известно об ударе по судну с зерном

Военно-морские силы уточнили, что россияне в Черном море поразили гражданское судно под флагом Сент-Китс и Невис.

Вчера (11 сентября – 24 Канал) ночью в 23:03 в результате применения Россией крылатых ракет, предположительно Х-22, из самолетов Ту-22 было поражено гражданское судно, которое находилось за пределами Украинского морского коридора и территориальных вод нашей страны,

– заявили военные.

По их данным, говорится о балкере AYA, который осуществлял перевозку зерна из украинского порта Черноморск в Египет и на тот момент находился в Черном море.



Военно-морские силы ВСУ объяснили, что Россия такими поступками:

продолжает нарушать законы и обычаи войны,

демонстрирует полное пренебрежение Международного морского права. В частности, по защите гражданского судоходства;

подвергает угрозе жизнь и здоровье экипажей торговых судов;

в очередной раз пытается помешать доставке украинского зерна в страны, которые в нем больше всего нуждаются.

Россия атаковала судно в Черном море / фото МИД

Какова позиция МИД Украины

В украинском Министерстве иностранных дел отметили, что россияне ударили по обычному гражданскому судну сразу после выхода из украинских территориальных вод. По предварительным данным, к счастью, обошлось без человеческих потерь.

Украина является одним из ключевых глобальных доноров продовольственной безопасности. От нормальной и беспрепятственной работы нашего экспортного продовольственного коридора зависит внутренняя стабильность и жизнь десятков стран в разных частях мира,

– заявили в МИД.

Там отметили, что украинские поставки продовольствия в страны Африки и региона Ближнего Востока является критическим.

"Мы и в дальнейшем будем делать все для защиты наших портов, нашего Черного моря и поставки продовольствия на глобальный рынок. Это настоящий приоритет для Украины – защита жизни, и так же это должно быть приоритетом для каждой страны", – заявили в МИД.

Там подытожили, что ждут реакции мира. Ведь пшеница и продовольственная безопасность никогда не должны быть мишенью для ракет.