Его цель для 24 Канала объяснил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.
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Цель ракетоносителя
В Черном море находится один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 4 ракет. По словам Братчука его задача – охранять Новороссийскую военно-морскую базу России.
Интересно, что на защиту базы построили еще и боновые заграждения, элементы которых из-за шторма уже начали появляться, в том числе и на Крымских пляжах.
К слову, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море на дежурстве вражеский корабль, что также является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.
Что враг охраняет в Новороссийске
- Украинские спецслужбы уже пытались пробраться в Новороссийск, где важнейшим является порт Черного моря. Именно туда российское командование перевело часть флота из Крыма, чтобы избежать постоянных атак. Также он является крупнейшим торговым портом России в Черном море.
- Ночью 5 сентября в Новороссийске раздавались взрывы. Местные власти заявляли об атаке морских дронов.