Мэр Новороссийска Андрей Кравченко написал об этом в соцсетях, как заметил 24 Канал. Да и местные уже слышали взрывы в порту.

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Местные власти обратилась к людям различными способами: в социальных сетях, СМИ, через телевидение и радио, а также включила сирены. Последние, впрочем, как жаловались люди, работали плохо.

Вероятная атака на Новороссийск 5 сентября: что известно

В Новороссийске ночью 5 сентября могла произойти атака БЭКами – безэкипажными катерами (проще говоря, морскими дронами).

Мэр Новороссийска призвал жителей города не выходить на берег, не стоять у окон, особенно в домах на первой береговой линии. И, конечно, и не снимать и не выкладывать отражение атаки.

Но его не послушали, и у нас есть контент из Новороссийска: смотрите видео из соцсетей

И первые изображения возможных последствий: смотрите видео из соцсетей

Справка. Новороссийск – это порт на Черном море в Краснодарском крае России. Из-за регулярных ударов различного рода дронов и ракет по крымским военным базам российское командование перевело часть своего флота именно туда. Также этот город является главным торговым портом России на Черном море.

Где расположен Новороссийск: смотрите карту