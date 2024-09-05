Мэр Новороссийска Андрей Кравченко написал об этом в соцсетях, как заметил 24 Канал. Да и местные уже слышали взрывы в порту.
Стоит себе напомнить В сети показали спутниковые фото нефтебазы в российском Пролетарске, которая пылала 16 дней
Местные власти обратилась к людям различными способами: в социальных сетях, СМИ, через телевидение и радио, а также включила сирены. Последние, впрочем, как жаловались люди, работали плохо.
Вероятная атака на Новороссийск 5 сентября: что известно
В Новороссийске ночью 5 сентября могла произойти атака БЭКами – безэкипажными катерами (проще говоря, морскими дронами).
Мэр Новороссийска призвал жителей города не выходить на берег, не стоять у окон, особенно в домах на первой береговой линии. И, конечно, и не снимать и не выкладывать отражение атаки.
Но его не послушали, и у нас есть контент из Новороссийска: смотрите видео из соцсетей
И первые изображения возможных последствий: смотрите видео из соцсетей
Где расположен Новороссийск: смотрите карту