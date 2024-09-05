Мер Новоросійська Андрій Кравченко написав про це у соцмережах, як зауважив 24 Канал. Ба й місцеві вже чули вибухи у порту.
Варто собі нагадати В мережі показали супутникові фото нафтобази в російському Пролетарську, яка палала 16 днів
Місцева влада звернулася до людей у різні способи: у соціальних мережах, ЗМІ, через телебачення та радіо, а також увімкнула сирени. Останні, втім, як скаржилися люди, працювали погано.
Ймовірна атака на Новоросійськ 5 вересня: що відомо
У Новоросійську вночі 5 вересня могла відбутися атака БЕКами – безекіпажними катерами (простіше кажучи, морськими дронами).
Мер Новоросійська закликав мешканців міста не виходити на берег, не стояти біля вікон, особливо у будинках на першій береговій лінії. І, звісно, та не знімати та не викладати відбиття атаки.
Але його не послухали, і ми маємо контент із Новоросійська: дивіться відео з соцмереж
І перші зображення можливих наслідків: дивіться відео з соцмереж
Де розташований Новоросійськ: дивіться карту