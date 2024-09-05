Мер Новоросійська Андрій Кравченко написав про це у соцмережах, як зауважив 24 Канал. Ба й місцеві вже чули вибухи у порту.

Варто собі нагадати В мережі показали супутникові фото нафтобази в російському Пролетарську, яка палала 16 днів

Місцева влада звернулася до людей у різні способи: у соціальних мережах, ЗМІ, через телебачення та радіо, а також увімкнула сирени. Останні, втім, як скаржилися люди, працювали погано.

Ймовірна атака на Новоросійськ 5 вересня: що відомо

У Новоросійську вночі 5 вересня могла відбутися атака БЕКами – безекіпажними катерами (простіше кажучи, морськими дронами).

Мер Новоросійська закликав мешканців міста не виходити на берег, не стояти біля вікон, особливо у будинках на першій береговій лінії. І, звісно, та не знімати та не викладати відбиття атаки.

Але його не послухали, і ми маємо контент із Новоросійська: дивіться відео з соцмереж

І перші зображення можливих наслідків: дивіться відео з соцмереж

Довідка. Новоросійськ – це порт на Чорному морі в Краснодарському краї Росії. Через регулярні удари різного штибу дронів і ракет по кримських військових базах російське командування перевело частину свого флоту саме туди. Також це місто є головним торговим портом Росії на Чорному морі.

Де розташований Новоросійськ: дивіться карту