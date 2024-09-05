В целом Украина имеет три типа таких морских дронов: Magura V5, Sea Baby и "Казак Мамай". Как рассказал 24 Каналу капитан 1 ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко, каждый из них мог быть привлечен к удару по Новороссийскому порту.

Смотрите также В ВМС ответили, откуда есть риски пуска российских "Калибров"

Какие особенности морских дронов

Надводные дроны Sea Baby являются более мощным. Их целесообразно использовать для работы по серьезным гидросооружениям. Они могут нести около тонны взрывчатки. Кроме этого, имеют хорошую способность доставлять морские мины.

Дрон Magura более маневренный. Он может лучше преодолеть конечный участок, когда приближается к кораблю. Но не надо забывать, что новые корабли россиян также имеют определенные способности. Оккупанты пытаются противодействовать нашим дронам, сбивать их еще на подходах.

Magura лучше для ударов по надводным кораблям, но они сейчас редко выходят. Россия потеряла очень много судов еще за первый квартал 2024 года,

– заметил капитан 1 ранга запаса.

Он добавил, что противник привыкает, находит возможность обнаруживать наши морские дроны, поэтому Украине надо менять тактику. Впрочем украинское командование это уже делает.

"Морские дроны приспособили для выполнения очень широкого спектра задач, которые могут быть полезным и после завершения боевых действий. Например, разведка, наблюдение, поисково-спасательные действия, поиск морских мин, сопровождение конвоев", – подчеркнул Андрей Рыженко.