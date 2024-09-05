Загалом Україна має три типи таких морських дронів: Magura V5, Sea Baby та "Козак Мамай". Як розповів 24 Каналу капітан 1 рангу запасу ВМС України Андрій Риженко, кожен з них міг бути залучений до удару по Новоросійському порту.

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Які особливості морських дронів

Надводні дрони Sea Baby є більш потужним. Їх доцільно використовувати для роботи по серйозних гідроспорудах. Вони можуть нести близько тонни вибухівки. Крім цього, мають гарну спроможність доставляти морські міни.

Дрон Magura більш маневровий. Він може краще подолати кінцеву ділянку, коли наближається до корабля. Але не треба забувати, що нові кораблі росіян також мають певні спроможності. Окупанти намагаються протидіяти нашим дронам, збивати їх ще на підходах.

Magura краща для ударів по надводних кораблях, але вони зараз рідко виходять. Росія втратила дуже багато суден ще за перший квартал 2024 року,

– зауважив капітан 1 рангу запасу.

Він додав, що противник призвичаюється, знаходить можливість виявляти наші морські дрони, тому Україні треба міняти тактику. Втім українське командування це вже робить.

"Морські дрони пристосували для виконання дуже широкого спектра завдань, які можуть бути корисним і після завершення бойових дій. Наприклад, розвідка, спостереження, пошуково-рятувальні дії, пошук морських мін, супроводження конвоїв", – підкреслив Андрій Риженко.