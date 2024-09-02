Одним из таких потенциальных вариантов является Каспийское море. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал.

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Могут ли россияне запускали "Калибры" из Каспийского моря

Плетенчук отметил, что ситуация с угрозой возможной атаки "Калибрами" со стороны российской армии не меняется. Капитан заметил, что, в принципе, акватория того самого Каспия не применяется для пуска крылатых ракет типа "Калибр", но чисто технического такая возможность есть.

Конечно, что эффективность будет еще ниже, чем, если использовать для этого Черное море. Но отвергать такую возможность пока тоже не стоит,

– сказал представитель ВМС.

Стоит отметить, что в Военно-Морских Силах ВСУ сообщали, что, по состоянию на 06:00 2 сентября, в Черном и Азовском морях вражеские ракетоносители отсутствуют. В то же время в Средиземном море имеются 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 8 ракет.

К слову, во время утренней атаки Киева 2 сентября российские захватчики не использовали ракеты типа "Калибр". Дмитрий Плетенчук отметил, что это не означает, что враг отказался от практики применения этих ракет, а использует паузы для накопления ресурса.