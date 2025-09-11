Росія запустила по Польщі 19 "Шахедів", з яких вдалось збити лише 4. Це свідчить про неефективність ППО країни та авіації Польщі. Крім цього, в Альянсу балу дуже млява реакція на атаку.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що саме це дає поштовх Росії до ескалації. Самі ж дрони насправді не були оснащені вибухівками.

Для чого Кремль атакував Польщу БпЛА?

За словами радника голови Офісу Президента України, не варто очікувати, що Росія відмовиться від своєї ключової мети – експансії Європи. Країна-агресорка може існувати лише в стані війни, яка надає їй важливість існування. Тому Путін зупинятись не буде – Росія продовжить продаж сировини і весь прибуток буде інвестувати у війну.

Тому Росія зробила продуману операцію – запустила в Україну дрони з вибухівкою і водночас у Польщу, але вже без вибухівки. Тобто імітувала атаку на ті об'єкти, які будуть першими, якщо Кремль буде атакувати вже з вибухівкою,

– сказав він.

Завдяки цьому Росії вдалось "заблокувати" 4 воєводства та 4 аеропорти. Росіяни протестували, як працює система ППО та як швидко діє система авіаційної підтримки в країні – Польща збила лише 4 БпЛА з 19. Крім цього, Кремль побачив, що НАТО не готове до жорстких політичних заяв та дій.

Що отримала Росія? Зрозуміла, що можна збільшувати обсяги ескалації. Україна реагує на всі ці виклики зрозуміло і правильно, а інші країни ні. Що буде далі? Ескалація,

– наголосив Подоляк.

Він додав, що Альянс мав би рішуче відреагувати на порушення повітряного простору Польщі – пригрозити, що у разі повторення будуть атаки по Росії, ввести вторинні санкції та закупити для України набагато більше систем ПРО.

Атака на Польщу: коротко про головне