Палали причали "Роснафти": дрони вгатили по танкеру та резервуарах з пальним у Туапсе

Російське місто Туапсе Краснодарського краю зазнало атаки безпілотників. Унаслідок ударів спалахнула пожежа на глибоководних причалах "Роснафти".

Про це пише 24 Канал із посиланням на журналіста Андрія Цаплієнка.

Що уразили дрони в Туапсе?

Моніторингові ресурси зазначили, що внаслідок атаки спалахнули глибоководні причали "Роснафти" 1А і 1Б для завантаження нафтопродуктів на танкер.

Дрони атакували Туапсе: дивіться фото свідків

Одне з влучань було по центральній вантажній естакаді, що є основним вузлом перевалки нафти та темних нафтопродуктів між береговими ємностями термінала та танкерами. Друге – по нафтоналивному пірсу.

Зверніть увагу! Глибоководний причал ввели в експлуатацію у 2013 році, з можливістю перевалки до 7 мільйонів тонн на рік, приймати судна довжиною до 250 метрів і осадкою до 15 метрів.

В оперативному штабі заявили, що внаслідок падіння уламків БпЛА на нафтоналивний танкер постраждала палубна надбудова, а екіпаж танкера евакуювали. На судні сталася пожежа.

Також пошкоджень зазнали будівлі та інфраструктура термінала.

Що було відомо про атаку на Росію раніше?