"Шахеди" знову літають над Україною: де існує небезпека через застосування ворожих дронів
Російська армія розпочала черговий терор українців. З кількох напрямків окупанти запустили дрони-камікадзе.
Про те, де пролітають ворожі "Шахеди", 24 Канал розповідає з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. У разі небезпеки для вашого регіону перебувайте в безпечному місці.
Де існує небезпека через застосування "Шахедів"?
У деяких областях України оголошена повітряна тривога: показуємо на карті
У Чернігівській області – активність розвідувального БпЛА! Залучено засоби щодо його збиття. Швидкісна ціль на Донеччині курсом на Харківщину. Полтавська область – загроза застосування БпЛА з півночі. Сумська область – загроза застосування БпЛА.
