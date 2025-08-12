Укр Рус
"Шахеди" знову літають над Україною: де існує небезпека через застосування ворожих дронів
12 серпня, 19:25
"Шахеди" знову літають над Україною: де існує небезпека через застосування ворожих дронів

Дар'я Смородська

Російська армія розпочала черговий терор українців. З кількох напрямків окупанти запустили дрони-камікадзе.

Про те, де пролітають ворожі "Шахеди", 24 Канал розповідає з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. У разі небезпеки для вашого регіону перебувайте в безпечному місці.

Де існує небезпека через застосування "Шахедів"?

 

У деяких областях України оголошена повітряна тривога: показуємо на карті

19:41, 12 серпня

У Чернігівській області – активність розвідувального БпЛА! Залучено засоби щодо його збиття.

19:18, 12 серпня

Швидкісна ціль на Донеччині курсом на Харківщину.

19:18, 12 серпня

Полтавська область – загроза застосування  БпЛА з півночі.

18:11, 12 серпня

Сумська область – загроза застосування БпЛА.