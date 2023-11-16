У Повітряних силах розповіли, скільки "Шахедів" окупанти випустили по Україні

Російська армія 16 листопада вчергове атакувала Україну безпілотними літальними апаратами типу "Шахед". Водночас такий обстріл трапився у нетиповий для ворога час.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він закликав громадян дочекатися відбоїв тривоги в областях, де на той момент ще була небезпека, передає 24 Канал.

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Росіяни пускали по Україні "Шахеди"

Ігнат наголосив, що цього разу противник дещо змістив часові рамки завдання ударів. Зокрема, він підкреслив, що було вже о пів на дев'яту, але небезпека російсько-іранських безпілотників ще триває.

Зазвичай у цей час ми уже вам даємо статистику і напрямок, скільки летіли (безпілотників – 24 Канал), куди й що вдалося знищити. Цього разу близько 10 БпЛА атакували Україну,

– сказав він.

Речник розповів, що "стандартний час" роботи для російських атак безпілотниками становить з 22 до 3 або 4 години. Зокрема, він пояснив, що загарбники завдавали удари хвилями з різних напрямків.

Ігнат також нагадав, що раніше росіяни завдавали ударів з повітря вдень. Однак такий час атак полегшував роботу українській протиповітряній обороні, адже є візуальна прив'язка до цілі. Саме тому окупанти обрали для себе нічний час для завдання ударів.

"Зараз ночі трошки довші й видимість вранці залежить від погодних умов передусім. Тому теж непросто виявляти візуально ці повітряні цілі, бо є хмарність і туман. Це все ускладнює роботу мобільним вогневим групам, яким потрібна вкрай саме візуальна прив'язка до цілі", – сказав він.

Наостанок речник наголосив, що до атаки "Шахедами" протиповітряна оборона працювала й у Полтавській області. Там внаслідок бойової роботи знищили російську ракету Х-59.