В Воздушных силах рассказали, сколько "Шахедов" оккупанты выпустили по Украине

Российская армия 16 ноября в очередной раз атаковала Украину беспилотными летательными аппаратами типа "Шахед". В то же время, такой обстрел произошел в нетипичное для врага время.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он призвал граждан дождаться отбоев тревоги в областях, где на тот момент еще была опасность, передает 24 Канал.

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Игнат подчеркнул, что на этот раз противник несколько сместил временные рамки нанесения ударов. В частности, он подчеркнул, что была уже половина девятого, но опасность российско-иранских беспилотников еще продолжается.

Обычно в это время мы уже даем вам статистику и направление, сколько летело (беспилотников – 24 Канал), куда и что удалось уничтожить. На этот раз около 10 БПЛА атаковали Украину,

– сказал он.

Спикер рассказал, что "стандартное время" работы для российских атак беспилотниками составляет с 22 до 3 или 4 часов. В частности, он пояснил, что захватчики наносили удары волнами из разных направлений.

Игнат также напомнил, что ранее россияне наносили удары с воздуха днем. Однако такое время атак облегчало работу украинской противовоздушной обороны, ведь есть визуальная привязка к цели. Именно поэтому оккупанты выбрали для себя ночное время для нанесения ударов.

"Сейчас ночи чуть длиннее и видимость утром зависит от погодных условий прежде всего. Поэтому тоже непросто обнаруживать визуально эти воздушные цели, потому что есть облачность и туман. Это все усложняет работу мобильным огневым группам, которым нужна крайне визуальная привязка к цели", – сказал он.

Напоследок представитель подчеркнул, что до атаки "Шахедами" противовоздушная оборона работала и в Полтавской области. Там в результате боевой работы уничтожили российскую ракету Х-59.

Тревога началась нетипично

Воздушные силы в 3 часа 46 минут 16 ноября сообщили о движении российских ударных беспилотников с оккупированного Юга Украины. Впоследствии тревоги распространились на южные области нашего государства.

В конце концов, беспилотники начали двигаться в сторону Хмельницкой, Черновицкой и Винницкой областей. В Хмельницкой области также прогремело несколько мощных взрывов. Это была работа противовоздушной обороны.

Около 8 часов 9 минут Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики в Киевской, Черниговской и Сумской областях, а также столице Украины. Через несколько минут раздались отбои.

По состоянию на 9 часов 12 минут воздушная тревога в Хмельницкой области продолжается. Сирены звучали и в Тернопольской области, однако там уже прозвучал отбой.