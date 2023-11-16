Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он призвал граждан дождаться отбоев тревоги в областях, где на тот момент еще была опасность, передает 24 Канал.

К теме В Хмельницкой области раздались взрывы: область атакуют "Шахеды"

Россияне пускали по Украине "Шахеды"

Игнат подчеркнул, что на этот раз противник несколько сместил временные рамки нанесения ударов. В частности, он подчеркнул, что было уже в половине девятого, но опасность российско-иранских беспилотников еще продолжается.

Обычно в это время мы уже даем вам статистику и направление, сколько летели (беспилотников – 24 Канал), куда и что удалось уничтожить. На этот раз около 10 БПЛА атаковали Украину,

– сказал он.

Спикер рассказал, что "стандартное время" работы для российских атак беспилотниками составляет с 22 до 3 или 4 часов. В частности, он пояснил, что захватчики наносили удары волнами по разным направлениям.

Игнат также напомнил, что ранее россияне наносили удары с воздуха днем. Однако такое время атак облегчало работу украинской противовоздушной обороны, ведь есть визуальная привязка к цели. Именно поэтому оккупанты выбрали для себя ночное время для нанесения ударов.

"Сейчас ночи чуть длиннее и видимость утром зависит от погодных условий прежде всего. Поэтому тоже непросто обнаруживать визуально эти воздушные цели, потому что есть облачность и туман. Это все усложняет работу мобильным огневым группам, которым нужна крайне визуальная привязка к цели", – сказал он.

Напоследок представитель подчеркнул, что до атаки "Шахедами" противовоздушная оборона работала и в Полтавской области. Там в результате боевой работы уничтожили российскую ракету Х-59.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.