Вночі через атаку Росії загинула сліпа козуля у зооцентрі під Києвом

Київ та область вночі 23 березня пережили чергову цинічну атаку Росії. Від обстрілу країни-терористки постраждав один із зооцентрів – там загинула козуля.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на сторінку Центру порятунку диких тварин.

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Тварина злякалася вибуху та травмувалася

У Центрі, що розташований неподалік Києва, розповіли, що поряд працювала ППО та збила російський безпілотник.

Тварина злякалася гучного вибуху і травмувалася – вона вдарилася об вольєр, зламала шию і, на жаль, не вижила.

Загибла козуля була сліпою.

Ще одна жертва цієї жахливої реальності. Ми робимо все, щоб рятувати тварин, даючи їм другий шанс, але війна безжально його відбирає… Невимовно боляче, коли гинуть невинні тварини…

– написали працівники Центру.

Нагадаємо, що унаслідок атаки російських безпілотників у ніч на 23 березня у Києві загинуло троє людей, серед них 5-річна дитина.

Ще 8 осіб отримали травми – наймолодшому постраждалому лише 11 місяців, найстаршому – 90.