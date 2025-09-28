Російські війська вдень 28 вересня продовжили терор ударними БпЛА типу "Шахед". Через це низкою регіонів нашої країни поширилася повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також Ворог бив дронами та крилатими ракетами: де була загроза під час масованої атаки на Україну

Важливо! Вночі 28 вересня Росія завдала комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та морського базування. Для удару ворог використав 643 засоби повітряного нападу, а саме 593 ударних БпЛА і пів сотні ракет. Основний напрямок ворожого удару – столиця України.

Куди зараз рухаються ворожі дрони?