Росія знову тероризує "Шахедами": де є загроза удару
Росія увечері 1 грудня розпочала нову атаку ударними безпілотниками на Україну. У Повітряних силах попереджають про небезпеку.
Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, подбайте про свою безпеку та перебувайте в укриттях. 24 Канал слідкує, де рухаються російські "Шахеди".
Де летять "Шахеди"?
У яких областях лунає повітряна тривога: дивіться на карті
Нова група БпЛА на півночі Харківщини курсом на південь. Полтавщина – БпЛА з Харківщини. БпЛА на півночі Харківщини на південь. БпЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину. БпЛА на півдні Харківщини на Дніпропетровщину. Дніпропетровщина – група БпЛА в напрямку Павлограду з Харківщини. Дніпропетровщина – БпЛА на сході курсом на північний захід.
