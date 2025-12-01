Укр Рус
1 грудня, 21:22
Росія знову тероризує "Шахедами": де є загроза удару

Софія Рожик

Росія увечері 1 грудня розпочала нову атаку ударними безпілотниками на Україну. У Повітряних силах попереджають про небезпеку.

Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, подбайте про свою безпеку та перебувайте в укриттях. 24 Канал слідкує, де рухаються російські "Шахеди".

Де летять "Шахеди"?

 

У яких областях лунає повітряна тривога: дивіться на карті

 

21:56, 01 грудня

Нова група БпЛА на півночі Харківщини курсом на південь.

21:11, 01 грудня

Полтавщина – БпЛА з Харківщини.

20:51, 01 грудня

БпЛА на півночі Харківщини на південь.

20:48, 01 грудня

БпЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.

20:47, 01 грудня

БпЛА на півдні Харківщини на Дніпропетровщину.

19:43, 01 грудня

Дніпропетровщина – група БпЛА в напрямку Павлограду з Харківщини.

19:32, 01 грудня

Дніпропетровщина – БпЛА на сході курсом на північний захід.

19:23, 01 грудня

  • Група БпЛА на Харківщині курсом на південний захід.
  • БпЛА на Миколаївщині в західному напрямку.
  • Миколаїв – БпЛА на околицях міста.