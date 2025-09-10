Укр Рус
10 вересня, 04:00
"Незапланована військова активність": у Польщі через "Шахеди" закриваються аеропорти

Олесь Друкач
Основні тези
  • У Польщі тимчасово закриті три аеропорти – Жешув-Ясьонка, Люблін-Свідник та Варшава-Шопен – через "незаплановану військову активність" російських БпЛА.
  • Польське військове командування підвищило готовність авіації та ППО, а закриття аеропортів обговорюється в соціальних мережах у зв'язку із загрозою російських дронів.

У Польщі тимчасово закриті кілька аеропортів через так звану "незаплановану військову активність". Річ у тім, що на територію цієї країни залетіли "Шахеди" російської армії.

Станом на ранку 10 вересня 2025 року є інформація про 3 такі аеропорти. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Які аеропорти у Польщі закриті через "Шахеди"?

У Польщі закриті три аеропорти – Жешув-Ясьонка (EPRZ), Люблін-Свідник (EPLB) та Варшава-Шопен (EPWA). Ця ситуація спричинена інцидентами з російськими ударними БПЛА, які перетнули повітряний простір Польщі проти ночі  на 10 вересня.

Польське військове командування привело авіацію та наземну ППО до стану найвищої готовності.

Зауважимо, аеропорт у Жешуві закритий через "незаплановану військову активність", тим час як Жешув є ключовим логістичним хабом для військової та гуманітарної допомоги Україні. Закриття діє щонайменше до 6 ранку, як зазначено у повідомленні NOTAM.

Щодо Любліна і Варшави, як пишуть у мережі, вони також закриті через аналогічні причини. І Люблін, до слова, також часто використовують як альтернативний хаб для перенаправлення вантажів із Жешува.

У соціальних мережах просто зараз активно обговорюють ці закриття, пов’язуючи їх із загрозою російських дронів. Моніторингові канали пишуть, що таких у Польщу залетіло приблизно 10. Польська влада не коментує деталі, але вже визнала посилення безпеки.

  • У ніч проти 10 вересня Росія спрямувала сотні дронів на Україну, зокрема на Захід. Серії вибухів чули місцеві жителі цілої низки міст.
  • Кілька разів гучно було у Львові, щонайменше двічі була інформація про роботу ППО з Рівного та області, періодично надлітали БпЛА на Луцьк та Вінницю. Вибухи від роботи ППО чули також у Києві та Київській області.
  • Зауважимо, що Росія підіймала у повітря кілька своїй стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. А проте на момент публікації не було інформації про пуски ракет, навпаки – нібито літаки чомусь повернулися на аеродроми.