Після "удару" по резиденції Путіна: експерт припустив, що можуть готувати росіяни

Росія погрожує ударами у відповідь за нібито "атаку" на резиденцію Володимира Путіна. Схожу заяву також озвучив білоруський диктатор Олександр Лукашенко, сказавши, що тепер ціллю Кремля може бути помешкання українського президента.

Скоріш за все, росіяни намагаються видати за "удар" – проліт дронів над Валдаєм. Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що безпілотники могли прямувати у військові об'єкти.

До чого можуть готуватися росіяни?

На думку Романа Світана, ціллю дронів могло бути Кіришінефтеоргсинтез – одне з найбільших російських нафтопереробних підприємств. Саме його називають "кишеньковим" підприємством Путіна, бо з нього російський диктатор отримує кошти. Тож з атаки на завод росіяни могли вигадати удар по резиденції.

Скоріш за все, так Путін хотів прикрити атаку на НПЗ. Хоча у будь-якому випадку атаку на Кіриші треба повторити, бо цей завод переробляє 20 мільйонів тонн нафти у рік. До того ж там є ще дві серйозні цілі, до яких можна дістатися з нашої території,

– наголосив полковник запасу ЗСУ.

Мовиться про порт Приморськ і порт Усть-Луга. Це основні порти Балтійського моря з перекидання нафти, нафтопродуктів та зрідженого газу. Мовиться про цілий комплекс російської нафтової сфери. Для того, щоб туди дістатися, потрібно пролітати над Валдаєм.

Це російська ІПСО, яку запустили для певних завдань. Зі свого боку росіяни продовжуватимуть удари по нашій території, зокрема під них потраплятимуть урядові квартали, резиденції та багато іншого. Україна намагається прикрити всю свою територію, але через велику відстань це не завжди можна зробити,

– додав Роман Світан.

Ба більше, заяви представників Росії та Білорусі про нібито підготовку до удару по резиденції Зеленського може бути грою Кремля. Так хочуть змусити Україну перекинути всю ППО на цю ділянку, а тоді росіяни вдарять в інше місце. Зрозуміло, що на таку провокацію ніхто не поведеться.

